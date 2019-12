Los de arriba no se bajan

La Liga Inicial y Formativa de Fútbol Femenino organizada por el predio El Bosque de El Bolsón tuvo el fin de semana el desarrollo de la 12da fecha sin modificaciones en lo más alto de la tabla. Andina Muebles, Costanera y Paso a Paso ganaron y se mantienen en la lucha por el título a falta de dos jornadas. Estas son todas las estadísticas y programación del domingo:

RESULTADOS FECHA 12

Andina Muebles 2 Águila Dorada 1

Paso a Paso 2 Yerimen 0

Costanera 4 San Martin 2

Unión del Sur 3 Alianza Femenina 2

POSICIONES

1° Andina Muebles 26pts (9)

2° Costanera 25pts (10)

3° Paso a Paso 24pts (15)

4° Alianza Femenina 15pts (0)

5° Unión del Sur 17pts (2)

6° Yerimen 13pts (-2)

7° Águila Dorada 11pts (-10)

8° San Martin 3pts (-23)

GOLEADORAS

Paola Monje 9 goles

Selena Godoy 6 goles

Maira Ramos 6 goles

VALLA MENOS VENCIDA

Paso a Paso 4 goles

PROGRAMACION FECHA 13

17hs Costanera vs Águila Dorada

18hs Unión del Sur vs Paso a paso

19hs San Martin vs Andina Muebles

20hs Yerimen vs Alianza Femenina