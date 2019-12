Afuca definirá los finalistas del Clausura

El “Torneo Clausura 2019” perteneciente al fútbol independiente Afuca de El Bolsón tendrá un intenso fin de semana futbolero con los cuartos de final en ambas divisiones en las canchas de Lago Escondido durante el sábado, mientras que el domingo serán las semifinales en el Polideportivo de El Bolsón. Cabe remarcar que los cuatro equipos de la B que accedan a las semis ascenderán automáticamente. Esta es la programación completa:

SABADO 4TOS DE FINAL

División A – Cancha de arriba:

16.30hs Deportivo Cali vs Quemquemtreu (P1)

18hs Usina FC vs Juventud Unida (P2)

15hs Unión Ñorquincó vs Arrayanes (P3)

13.30hs Deportivo Chopp vs Los Andes (P4)

División B – Cancha de abajo:

13.30hs Racing vs La Pampita (P5)

15hs Juventud B vs Pampa de Mallín (P6)

18hs Dorados FC vs El Granate (P7)

16.30hs San Martin vs Lago Epuyén (P8)

DOMINGO SEMIFINALES

Cancha Polideportivo El Bolsón:

13hs Ganador P5 vs Ganador P8

14.30hs Ganador P1 vs Ganador P4

16hs Ganador P6 vs Ganador P7

17.30hs Ganador P2 vs Ganador P3

GOLEADORES

División A:

Waldemar Arce (Quemquemtreu) 16 goles

Martin Tejeda (Unión Ñorquincó) 16 goles

División B:

Javier Liberto (Juventud B) 20 goles

Damián Soto (El Granate) 14 goles

VALLA MENOS VENCIDA

División A:

Deportivo Cali 7 goles

Arrayanes 8 goles

Los Andes 8 goles

División B:

San Martin 9 goles

La Pampita 11 goles