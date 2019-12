Andina Muebles y Costanera definen el campeonato

La Liga Inicial y Formativa de Fútbol Femenino organizada por el predio El Bosque de El Bolsón tuvo el domingo el desarrollo de la 13ra fecha y Andina Muebles y Costanera ganaron sus respectivos partidos y serán los equipos que definan el título el próximo fin de semana. (Foto: Costanera) Estas son todas las estadísticas y programación del domingo:

RESULTADOS FECHA 13

Costanera 2 Águila Dorada 0

Unión del Sur 2 Paso a Paso 1

Andina Muebles 3 San Martin 0

Yerimen 0 Alianza Femenina 0

POSICIONES

1° Andina Muebles 29pts (12)

2° Costanera 28pts (12)

3° Paso a Paso 24pts (14)

4° Unión del Sur 20pts (3)

5° Alianza Femenina 16pts (0)

6° Yerimen 14pts (-2)

7° Águila Dorada 11pts (-12)

8° San Martin 3pts (-26)

GOLEADORAS

Paola Monje 9 goles

Selena Godoy 6 goles

Maira Ramos 6 goles

Milagros Torres 6 goles

PROGRAMACION ULTIMA FECHA

10hs Costanera vs Yerimen

11hs Paso a Paso vs San Martin

12hs Alianza femenina vs Águila Dorada

13hs Unión del Sur vs Andina Muebles