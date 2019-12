Marcela Figueroa, la deportista del 2019

La futbolista Marcela Figueroa fue elegida por la Dirección de Deportes El Bolsón como la deportista del 2019 de la ciudad en la fiesta de todos los años. “Estoy muy contenta por la distinción que me dieron. Esto me da más ganas para salir a jugar a la pelota”, declaró la actual jugadora de Lanús.

La bolsonesa Marcela Figueroa marcó en este 2019 un hito en el fútbol femenino comarcal y para el club Lanús al convertirse en la primera jugadora en firmar un contrato profesional. “Estoy feliz con este gran paso que estoy dando en mi carrera”, le manifestó a La Orsai Deportiva a mediados de año. Cuatro meses más tarde la comarcal le puso un broche de oro a la temporada al ser elegida como la deportista del 2019 de El Bolsón.

La jugadora surgida de Torino se dio varios gustos en el marco del fútbol profesional. Marcó un gol en el clásico ante Banfield y jugó en diversos estadios importantes del país, como el de Lanús. “Por suerte se me pudieron dar los goles sobre el cierre del año”, destacó Figueroa.

También hizo hincapié en su relación con sus compañeras: “Me siento muy cómoda con las chicas del equipo, entrenamos todo el tiempo de gran manera”. A lo que añadió: “Aprendo de ellas y cada vez que algo no me sale siempre están para darme ánimos y me corrigen”. También le dedicó unas palabras a su entrenadora: “Me exige mucho. Me pide que le pegue al arco porque dice que tengo una muy buena patada”.

Figueroa no sólo disfruta del fútbol dentro de la cancha de la “Fortaleza” de Lanús sino también aprovecha a ver los encuentros de primera división de la Superliga. “Es muy lindo verlos jugar en persona. Me sorprendieron mucho el ´Laucha´ Acosta y ´Nacho´ Fernández y Tevez”, contó.

A pesar de las vacaciones que disfruta en la Comarca Andina (debe volver a los entrenamientos el 10 de enero), la jugadora de El Bolsón no pierde su enfoque en lo que se le viene. “Ya estoy saliendo a correr para llegar bien físicamente a la pretemporada, que se viene muy fuerte” apuntó. A lo que enfatizó: “Quiero seguir en Lanús. Voy a dar lo mejor de mí para poder firmar otro contrato más”.

Por último, la delantera que supo vestir en nuestra Comarca Andina las camisetas de Torino y Cristal, dejó un mensaje para todas aquellas que practican este deporte en nuestra región: “Cuando era chica era poco el fútbol femenino que había. Ahora es otra cosa, se lo toman más serio y hasta entrenan. Eso es bueno porque si uno quiere puede llegar”. A lo que completó: “No bajen nunca los brazos porque las oportunidades se van a ir dando de a poco”.