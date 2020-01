Segunda fecha para Lifuco

La Liga de Fútbol Comarcal (Lifuco) tendrá su segunda fecha del “Torneo de Verano 2020” para las categorías Libre y Veteranos con partidos desde este viernes hasta el domingo. La particularidad será que durante el domingo por la mañana jugarán los Veteranos. Esta es la programación completa y posiciones:

PROGRAMACION

Viernes:

19hs Cristal vs San Martin (Veteranos)

20hs Radio Wadoo vs Real Tacurú (Libre)

21hs Los Bellacos vs Deportivo Tapita (Libre)

22hs Divididos vs Novatos (Libre)

23hs El Templo vs Paranoia (Libre)

24hs El Deportivo vs Pala Ancha (Libre)

Sábado:

18hs Unión del Sur vs Pala Ancha (Libre)

19hs El Gauchito vs Palo Santo (Libre)

20hs San Francisco vs Sacachispas (Libre)

21hs Fanáticos XND vs Los Rebos (Libre)

22hs Pura Murra vs Hay Equipo (Libre)

23hs Tijuana vs Chaco (Libre)

24hs Usina FC vs Quemquemtreu (Libre)

Domingo:

10hs Los Reyes de la Suela vs Ivael III (Veteranos)

11hs Comarca Andina vs Andina Muebles (Veteranos)

12hs Lago Puelo vs Cristal (Veteranos)

13hs Lo de Chiqui vs El Globito (Veteranos)

18hs Pura Murra vs Ñorquincó (Libre)

19hs Sacachispas vs Bohemio (Libre)

20hs Deportivo Alikal vs Los Nocheros (Libre)

21hs Fanáticos XND vs Unión del Sur (Libre)

22hs FM 105.5 vs Real Tacurú (Libre)

23hs Colo Colo vs Paranoia (Libre)

GRUPOS – LIBRE DIVISION A

Zona 1:

1° Los Bellacos 3pts (6)

2° Quemquemtreu 3pts (3)

3° Atletic Branca 3pts (-1)

4° Deportivo Tapita 0pto (-3)

5° Usina FC 0pto (-6)

Zona 2:

1° Hay Equipo 3pts (3)

2° Ñorquincó 3pts (2)

3° El Gauchito 3pts (0)

4° Palo Santo 0pto (-2)

5° Pura Murra 0pto (-3)

Zona 3:

1° Los Rebos 3pts (6)

2° Unión del Sur 3pts (5)

3° El Deportivo 0pto (-5)

4° Pala Ancha 0pto (-6)

Fanáticos XND

GRUPOS – LIBRE DIVISION B

Zona 1:

1° Radio Wadoo 3pts (5)

2° Los Nocheros 1pto (0)

3° Real Tacurú 1pto (0)

4° Deportivo Alikal 0pto (-5)

FM La 105.5

Zona 2:

1° Paranoia 3pts (7)

2° El Templo 3pts (6)

3° Divididos 3pts (2)

4° Novatos 0pto (-7)

5° Colo Colo 0pto (-8)

Zona 3:

1° Tijuana FC 6pts (6)

2° Bohemio 1pto (0)

3° Chaco 1pto (0)

4° San Francisco 0pto (-2)

5° Sacachispas 0pto (-4)

GRUPOS – VETERANOS

Zona 1:

1° Los Cumpas 4pts (1)

2° Ivael III 3pts (5)

3° Comarca Andina 1pto (0)

4° Los Reyes de la Suela 0pto (-1)

5° Andina Muebles 0pto (-5)

Zona 2:

1° Lago Puelo 3pts (4)

2° San Martin 3pts (2)

3° El Globito 0pto (-2)

4° Lo de Chiqui 0pto (-4)

Cristal