El Bolsón festeja su aniversario con una nueva Copa

La “Copa 94° Aniversario de El Bolsón” tendrá lugar este fin de semana en el Estadio Municipal de la ciudad con la presencia de Deportivo Cristal, Torino, El Refugio y la selección de Afuca. Se jugará en primera y tercera división. Los partidos de primera se disputarán en dos etapas de 40 minutos cada una; mientras que en tercera serán de 35 minutos. La final de primera será relatada por La Orsai Deportiva FM 102.9. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION

Sábado:

12hs Deportivo Cristal vs Afuca (3ra división)

13.30hs Torino vs El Refugio (3ra división)

15.30hs Deportivo Cristal vs Afuca (1ra división)

17.30hs El Refugio vs Torino (1ra división)

Domingo:

12hs Final 3ra división

14hs 3er puesto 1ra división

16hs Final 1ra división