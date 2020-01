La Liga Municipal juega en Lago Puelo y El Bolsón

La Liga Municipal Femenina fútbol 8 de El Bolsón tendrá el domingo el desarrollo de la séptima fecha de la división A y la octava de la B con partidos a disputarse en la cancha de Frontera de Lago Puelo y el Polideportivo de la ciudad. Esta es la programación completa y posiciones hasta el momento:

PROGRAMACION

Frontera Lago Puelo:

12hs Frontera vs Abi Construcciones

13hs Arrayanes vs FC Bolsón

14hs Andina Muebles vs Ken Ken

15hs Cristal vs El Refugio Negro

16hs Deportivo Chopp vs San José

Polideportivo El Bolsón:

9hs El Refugio Amarillo vs Las Amigas

10hs Poder Femenino vs Cai

11hs Fanáticas XND vs Paso a Paso

12hs Eclipse vs Juventud Unida

13hs Racing vs Deportivo Iris

POSICIONES

División A:

1° Frontera 11pts (5)

2° Cristal 10pts (6)

3° FC Bolsón 10pts (1)

4° Arrayanes 8pts (1)

5° Ken Ken 7pts (1)

6° El Refugio Negro 7pts (-1)

7° Andina Muebles 5pts (-3)

8° Abi Construcciones 4pts (-3)

9° Hay Equipo 3pts (-7)

División B:

1° San José 17pts (11)

2° Cai 15pts (5)

3° Juventud Unida 13pts (6)

4° El Refugio Amarillo 12pts (5)

5° Fanáticas XND 12pts (0)

6° Eclipse 9pts (1)

7° Deportivo Iris 9pts (-1)

8° Deportivo Chopp 7pts (-3)

9° Paso a Paso 6pts (-7)

10° Las Amigas 5pts (-3)

11° Racing 4pts (-9)

12° Poder Femenino 3pts (-5)