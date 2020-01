La Liga Municipal juega el sábado

La Liga Municipal Femenina fútbol 8 de El Bolsón tendrá este sábado el desarrollo de la octava fecha de la división A y la novena de la B en la cancha ubicada en el barrio Los Hornos. En la máxima categoría quedará postergado el duelo entre Cristal y FC El Bolsón. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION

Sábado – Cancha Los Hornos:

11hs Deportivo Chopp vs Deportivo Iris

12hs Poder Femenino vs El Refugio Amarillo

13hs Arrayanes vs Ken Ken

14hs Fanáticas XND vs Eclipse

15hs Las Amigas vs Paso a Paso

16hs Racing vs Juventud Unida

17hs Frontera vs Andina Muebles

18hs San José vs Cai

19hs Abi Construcciones vs Hay Equipo

POSICIONES

División A:

1° FC El Bolsón 13pts (2)

2° Frontera 11pts (4)

3° Cristal 10pts (5)

4° Arrayanes 10pts (3)

5° Ken Ken 10pts (3)

6° El Refugio Negro 9pts (-3)

7° Abi Construcciones 7pts (-2)

8° Andina Muebles 5pts (-5)

9° Hay Equipo 3pts (-7)

División B:

1° San José 20pts (12)

2° Juventud Unida 16pts (8)

3° Cai 16pts (5)

4° El Refugio Amarillo 13pts (5)

5° Fanáticas XND 13pts (0)

6° Deportivo Iris 10pts (-1)

7° Eclipse 9pts (-1)

8° Deportivo Chopp 7pts (-4)

9° Paso a Paso 7pts (-7)

10° Las Amigas 6pts (-3)

11° Racing 5pts (-9)

12° Poder Femenino 4pts (-5)