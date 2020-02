Lifuco definió los cruces de 4tos de final

La Liga de Fútbol Comarcal (Lifuco) tuvo tres intensas jornadas que determinaron los cruces de cuartos de final tanto de Libre, en ambas divisiones, y Veteranos. A su vez, Usina FC, Pura Murra y Unión del Sur finalizaron en la última colocación en sus grupos y descendieron. Estos fueron todos los resultados y cruces:

RESULTADOS

Libre – División A:

Ñorquincó 4 El Gauchito 3

Fanáticos XND 5 Pala Ancha 3

Usina FC 1 Atletic Branca 1

Los Rebos 4 Unión del Sur 1

Hay Equipo 4 Ñorquincó 2

Palo Santo 3 Pura Murra 0

Quemquemtreu 3 Los Bellacos 0

Deportivo Tapita 7 Usina FC 0

El Deportivo 8 Los Rebos 3

Libre – División B:

Radio Wadoo 8 FM 105.5 7

El Deportivo 7 Fanáticos XND 4

Deportivo Alikal 9 Real Tacurú 3

San Francisco 3 Bohemio 3

Chaco 3 Sacachispas 1

El Templo 3 Colo Colo 0

El Templo 12 Novatos 0

Los Nocheros 7 FM 105.5 5

Paranoia 4 Divididos 3

Veteranos:

Lago Puelo 2 El Globito 1

Comarca Andina 6 Ivael III 5

Los Reyes de la Suela 3 Andina Muebles 0

Cristal 3 Lo de Chiqui 0

Ivael III 3 Los Cumpas 1

San Martin 3 Lago Puelo 2

CRUCES 4TOS DE FINAL

Libre – División A:

Hay Equipo vs Deportivo Tapita

Quemquemtreu vs El Gauchito

Los Rebos vs Atletic Branca

Ñorquincó vs Pala Ancha

Libre – División B:

El Templo vs San Francisco

Radio Wadoo vs Divididos

Tijuana vs Los Nocheros

Paranoia vs Chaco

Veteranos:

Comarca Andina vs El Globito

San Martin vs Los Cumpas

Ivael III vs Lago Puelo