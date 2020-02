En Europa tampoco hay dos sin tres

Y una vez más, casi en soledad Miguel Antin, al que todos le dicen “Gato” por sus reflejos felinos, emprende una aventura hacia Europa, casi en soledad. Ya avezado en tomar vuelos de cabotaje y viajar solo, el púgil de El Bolsón, ese que soñaba con ser profesional, embarca en Comodoro Rivadavia, su ciudad adoptiva, para afrontar su vigésimo cuarta pelea profesional y su segunda en el viejo continente.

De las muchas imágenes que le recorren su mente se destacan sus hijos, su esposa, algunas carencias materiales en los tiempos de amateurismo, su querido pueblo natal, el club de sus amores, Cristal del Barrio Esperanza. Sereno, va pensando que entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y su primera escala en París tendrá tiempo suficiente de escuchar música, ver una película y descansar algo. Allá en Europa lo espera un armenio nacionalizado alemán duro como un tren pero al que no le teme, confiado en sus condiciones y su preparación.

Recuerda que la otra vez, en Polonia frente a Wrzensinski los guantes eran muy diferentes a los que usa en Argentina. Espera que esta oportunidad eso se corrija y no se sienta condicionado, “tan de visitante ¿viste?” se escucha así mismo en lenguaje interior. Viaja sólo porque le sacaron un pasaje sin posibilidad de llevar su equipaje en la bodega del avión. Por eso tiene que pedir plata prestada, devolverla en Buenos Aires y seguir sólo, ya que el otro púgil que se aventura a Europa, el peso completo Mariano Díaz Strun, perdió su vuelo y no logró conectarse.

Pasa 6 horas de más soledad (que no lo incomoda) a la que se le suma el frío continental del temible invierno europeo, el cual afronta con poca ropa de abrigo. A pesar de todo llega a Hamburgo donde lo tratan muy bien, lo reciben, lo llevan al hotel donde alguna revanchita le da la vida: buena ducha, buena comida, mejor descanso en una cama de lujo. Al día siguiente ya es 24 de enero de 2020 y tiene el pesaje. Acusa 63, 400, Hayk Harutunyan 63, 500. Él luce calmo, serio, el armenio, sonríe para la foto, de seguro Antin es su primer rival latinoamericano en su corta carrera de 8 peleas.

Publica en su perfil de Facebook que está harto de que algunos no comprendan lo sacrificada que es la vida de un boxeador, lo mucho que le hubiese gustado un acompañamiento de sponsors de su ciudad natal y que él, con sus puños, hoy tiene la posibilidad de hacer una pequeña diferencia para alimentar a su familia y acomodar algo del futuro económico, dios mediante. Recibe 41 comentarios de aliento y comprensión.

Hoy ya es 25 de enero, deja un link en Factbook para que sus seguidores vean la pelea por Internet, compra unas exóticas cervezas alemanas de souvenir, desayuna bien, eso también lo publica. La hora de la verdad, se sube al ring en Hamburgo, en la esquina no tienen todos los materiales necesarios para una pelea profesional pero es guapo, además de que lo apasiona, es su laburo, “meta cagón” piensa por dentro. En el primer round recibe un golpe que inicia una hemorragia nasal. Por 5 asaltos se faja con el durísimo armenio, que lo deja sentido por unos segundos y apoya una rodilla en la lona. Al quinto round su rincón frena la pelea, no le pueden detener el sangrado.

El título internacional IBO Superligero no viaja a Argentina, pero la dignidad y la actitud no se negocian. El “Gato” Antin hace escala en Amsterdam, Ezeiza y llega a Comodoro Rivadavia donde otra vez, casi en soledad, se pone a entrenar para la pelea de abril. Son muchos los que lo alientan y admiran, pocos los que lo acompañan, pero así es el boxeo, un camino largo, sinuoso, arduo y sí, muchas veces solitario. Antin, como buen bolsonese, le sigue metiendo porque sabe que no hay dos sin tres y que la próxima vez que viaje a Europa, se traerá la copa.