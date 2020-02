Fin de semana de fútbol en El Bolsón

La Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) tendrá su segundo fin de semana de actividad con la continuación del Torneo Apertura 2020 en ambas divisiones. El sábado jugará Torino como local ante Cruz del Sur, mientras que El Refugio visitará a Independiente. El domingo, Deportivo Cristal recibirá a Boca Unidos. Por su parte, ayer Cruz del Sur derrotó 2 a 1 a Arco Iris y Puerto Moreno goleó 4 a 0 a Chicago. Esta es la programación completa y posiciones:

PROGRAMACION DIVISION A

Sábado:

15.10hs Torino vs Cruz del Sur (Estadio Municipal El Bolsón)

Domingo:

15.30hs Dina Huapi vs Martin Güemes (Dina Huapi)

15.30hs Arco Iris vs Chicago (Arco Iris)

17.30hs Deportivo Angostura vs Estudiantes Unidos (Villa La Angostura)

Miércoles:

18hs Puerto Moreno vs Pincharratas (Puerto Moreno)

PROGRAMACION DIVISION B

Sábado:

17.30hs Independiente vs El Refugio (Don Orione)

17.30hs Gimnasia y Esgrima vs Estrella del Sur (Arco Iris)

Domingo:

15.30hs Alas Argentinas vs Cab 16 (Alas Argentinas)

17.30hs Deportivo Cristal vs Boca Unidos (Estadio Municipal El Bolsón)

POSICIONES

División A:

1° Puerto Moreno 3pts (4)

2° Pincharratas 3pts (1)

3° Cruz del Sur 3pts (1)

4° Torino 1pto (0)

3° Estudiantes Unidos 1pto (0)

4° Dina Huapi 0pto (-1)

5° Arco Iris 0pto (-1)

6° Chicago 0pto (-4)

Martin Güemes

Deportivo Angostura

División B:

1° Cab16 3pts (1)

2° Estrella del Sur 3pts (1)

3° Alas Argentinas 3pts (1)

4° Boca Unidos 3pts (1)

5° Gimnasia y Esgrima 0pto (-1)

6° Deportivo Cristal 0pto (-1)

7° El Refugio 0pto (-1)

8° Independiente 0pto (-1)