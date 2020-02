Lifuco busca sus semifinalistas

La Liga de Fútbol Comarcal (Lifuco) tendrá acción el fin de semana con los partidos por los cuartos de final de las categorías Libre, en ambas divisiones, y Veteranos. Cabe remarcar que en la categoría mayor el mejor perdedor también accederá a esta instancia; mientras que de los cuatro equipos que ganen sus cruces de Libre de la División B quedarán a un paso del ascenso. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION

Sábado:

18hs Paranoia vs Chaco (Libre)

19hs Ñorquincó vs Pala Ancha (Libre)

20hs Tijuana vs Los Nocheros (Libre)

21hs San Martin vs Los Cumpas (Veteranos)

22hs Los Rebos vs Atletic Branca (Libre)

23hs El Templo vs San Francisco (Libre)

Domingo:

18hs Ivael III vs Lago Puelo (Veteranos)

19hs Radio Wadoo vs Divididos (Libre)

20hs Hay Equipo vs Deportivo Tapita (Libre)

21hs Comarca Andina vs El Globito (Veteranos)

22hs Quemquemtreu vs El Gauchito (Libre)