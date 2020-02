Domingo de definiciones en la Liga Municipal

La Liga Municipal Femenina fútbol 8 de El Bolsón tendrá un domingo de definiciones cuando se juegue la última fecha de la División A en la cancha de Cristal. Son cuatro los equipos que pueden consagrarse: Frontera de Lago Puelo, Arrayanes, FC El Bolsón y Cristal. Por su parte, en la B se disputará un encuentro entre Paso a Paso y San José, con el empate este último equipo gritará campeón. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION

11hs Cristal vs FC El Bolsón

12hs Hay Equipo vs Andina Muebles

13hs Ken Ken vs Frontera

14hs Cristal vs Arrayanes

15hs El Refugio Negro vs Abi Construcciones

16hs Paso a Paso vs San José

POSICIONES

División A:

1° Frontera 14pts (7)

2° Arrayanes 13pts (4)

3° FC El Bolsón 13pts (2)

4° Cristal 10pts (5)

5° Ken Ken 10pts (2)

6° El Refugio Negro 9pts (-3)

7° Abi Construcciones 7pts (-5)

8° Hay Equipo 6pts (-4)

9° Andina Muebles 5pts (-8)

División B:

1° San José 23pts (12)

2° Cai 20pts (6)

3° Juventud Unida 20pts (9)

4° Fanáticas XND 19pts (4)

5° El Refugio Amarillo 14pts (4)

6° Deportivo Iris 11pts (-2)

7° Deportivo Chopp 10pts (-4)

8° Eclipse 9pts (-9)

9° Paso a Paso 11pts (-5)

10° Las Amigas 7pts (-4)

11° Racing 9pts (-4)

12° Poder Femenino 5pts (-7)