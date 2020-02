Lifuco define ascensos y campeones

La Liga de Fútbol Comarcal (Lifuco) tendrá el fin de semana su última función del Torneo de Verano en las categorías Libre, en ambas divisiones, y Veteranos. El sábado se jugarán en el Polideportivo de la ciudad las semifinales; mientras que el domingo se llevarán a cabo los terceros puestos y finales. Esta es la programación:

PROGRAMACION

Sábado – Semifinales:

18hs San Martin vs Los Cumpas (Veteranos)

19hs Chaco vs Los Nocheros (División B)

20hs Lago Puelo vs Comarca Andina (Veteranos)

21hs San Francisco vs Divididos (División B)

22hs Hay Equipo vs El Gauchito (División A)

23hs Ñorquincó vs Atletic Branca (División A)

Domingo:

17hs Tercer Puesto Veteranos

18hs Tercer Puesto División B

19hs Tercer Puesto División A

20hs Final Veteranos

21hs Final División B

22hs Final División A