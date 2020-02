Definen el último ascenso

La Liga Municipal Femenina fútbol 8 de El Bolsón tendrá este domingo la última fecha de la División B en la cancha de Deportivo Cristal. El campeón ya está definido con el triunfo de San José sobre Paso a Paso el fin de semana pasado, pero aún resta saber quién es el segundo equipo que ascenderá. Todo se definirá entre Juventud Unida, Cai y Fanáticas XND. Esta es la programación completa y posiciones:

PROGRAMACION

11hs Deportivo Chopp vs Eclipse

12hs Fanáticas XND vs Racing

13hs Cai vs Juventud Unida

14hs Deportivo Iris vs El Refugio Amarillo

15hs Poder Femenino vs Las Amigas

POSICIONES DIVISION B

1° San José 26pts (13)

2° Juventud Unida 20pts (9)

3° Cai 20pts (6)

4° Fanáticas XND 19pts (4)

5° El Refugio Amarillo 14pts (4)

6° Deportivo Iris 11pts (-2)

7° Paso a Paso 11pts (-6)

8° Deportivo Chopp 10pts (-4)

9° Racing 9pts (-4)

10° Eclipse 9pts (-9)

11° Las Amigas 7pts (-4)

12° Poder Femenino 5pts (-7)