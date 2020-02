Arranca el Apertura 2020 de Afuca

El “Torneo Apertura 2020” perteneciente al fútbol independiente Afuca de El Bolsón tendrá inicio el fin de semana con el desarrollo de la primera fecha de ambas divisiones en canchas de El Bolsón. Solo quedará pendiente un encuentro de la B entre Costa del Azul y Deportivo Armenio de Cholila. Cifra record para el certamen sumando 48 equipos entre las dos divisiones. Esta es la programación completa y así quedaron los grupos:

PROGRAMACION SABADO – DIVISION B

Cancha Unión del Sur:

13.30hs La Pampita vs San José

15hs La Barra vs Pagano FC

16.30hs Dorados FC vs Deportivo Epuyén

18hs Colo Colo vs Palo Santo

Cancha Lujan:

13.30hs Guaraníes vs Puelo FC

15hs Los Nogales B vs La Banda

16.30hs Las Piedritas vs Martin Güemes

18hs Talleres vs Temperley

Cancha Deportivo Mandiyú:

14hs El Hoyo FC vs La Aldea

15.30hs Los Pibes vs Deportivo Mallín

17hs Juventud B vs Independiente

PROGRAMACION DOMINGO – DIVISION A

Cancha Unión del Sur:

13hs El Manso vs Arrayanes

14.30hs Racing vs Atlético Santa Fe

16hs Deportivo Cali vs Unión del Sur

17.30hs Quemquemtreu vs El Granate

Cancha Lujan:

14hs Pura Murra vs Unión de Ñorquincó

15.30hs Deportivo El Sauzal vs Atlas

17hs Los Nogales vs Cultural Lago Puelo

Cancha Deportivo Mandiyú:

14hs Usina FC vs San Martin

15.30hs Deportivo Mandiyú vs Quilmes

17hs Los Andes vs Costanera

GRUPO DIVISION A

Zona 1:

Quemquemtreu

El Granate

Deportivo Cali

Unión del Sur

Racing

Atlético Santa Fe

Los Nogales

Cultural Lago Puelo

Unión de Ñorquincó

Pura Murra

El Manso

Arrayanes

Zona 2:

Juventud Unida

Deportivo El Sauzal

Atlas

Deportivo Chopp

Pampa de Mallín

Quilmes

Deportivo Mandiyú

Usina FC

San Martin

Los Andes

Costanera

Frontera

GRUPOS DIVISION B

Zona 1:

La Pampita

San José

Los Pibes

Deportivo Mallín

Dorados FC

Deportivo Epuyén

Colo Colo

Palo Santo

Guaraníes

Puelo FC

El Hoyo FC

La Aldea

Zona 2:

Juventud B

Independiente

Costa del Azul

Deportivo Armenio

La Banda

Los Nogales B

La Barra

Pagano FC

Las Piedritas

Martin Güemes

Temperley

Talleres