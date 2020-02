Lago Puelo vivió la fiesta del Skate Patagónico

La primera fecha de la Liga Patagónica de Skate tuvo lugar en el Skate Park de Lago Puelo en el marco de la Fiesta Nacional del Bosque con la presencia de skaters desde Santa Cruz hasta Rio Negro y Neuquén. El gran ganador del fin de semana fue Juan Riquelme triunfando en la categoría Amateurs.

La Liga Patagonica de Skate tuvo su arranque en este 2020 en el marco de la Fiesta Nacional del Bosque de Lago Puelo. Durante dos jornadas skaters de toda la Patagonia y de diversas categorías se presentaron en el Skate Park de la localidad chubutense con el objetivo primordial de disfrutar del evento y del lugar.

En lo que respecta a los resultados, en la categoría Amateurs el gran ganador fue Juan Riquelme (Las Grutas), segundo quedó Cesar Barriga (San Martin de Los Andes) y tercero finalizó Sebastián Romero (Las Grutas). El mejor comarcal fue el bolsonese Matías Giorgi terminando en la cuarta colocación.

En referencia a las demás categorías, entre las chicas la triunfadora fue Martina Gutiérrez (El Bolsón); en Sub 18 el mejor fue Paco Laurin (Lago Puelo); en Sub 14 Iniciantes quien venció fue Juliano Carraza (Lago Puelo); y en Sub 14 Avanzados ganó Luciano Fábrega (Lago Puelo).

PODIOS

Amateurs:

1° Juan Riquelme (Las Grutas)

2° Cesar Barriga (San Martin de Los Andes)

3° Sebastián Romero (Las Grutas)

Femenino:

1° Martina Gutiérrez (El Bolsón)

2° Malena Rodríguez (San Martin de Los Andes)

3° Sami Labrin (San Patricio del Chañar)

Sub 18:

1° Paco Laurin (Lago Puelo)

2° Mauricio Pappagallo (Esquel)

3° Enzo Ignacio (Viedma)

Sub 14 Iniciantes:

1° Juliano Carraza (Lago Puelo)

2° Franco (Lago Puelo)

3° Federico Vivas (El Bolsón)

Sub 14 Avanzados:

1° Luciano Fábrega (Lago Puelo)

2° Tadeo Dorrego (El Bolsón)

3° Tosh Fábrega (Lago Puelo)