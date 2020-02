Lifuba larga la quinta fecha

El Torneo Apertura 2020 de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) tendrá el fin de semana su quinta fecha en ambas divisiones con la presencia de los tres equipos bolsoneses. En la A, Torino defenderá la punta el domingo cuando visite a Martin Güemes; mientras que en la B, Deportivo Cristal buscará la cima cuando enfrente el domingo como local a Alas Argentinas y El Refugio irá por su primera victoria cuando el sábado visite a Boca Unidos. Por su parte, ayer Cruz del Sur goleo a Deportivo Angostura 4 a 0 y Puerto Moreno superó a Dina Huapi 2 a 1. Esta es la programación y posiciones:

PROGRAMACION DIVISION A

Sábado:

17.30hs Pincharratas vs Estudiantes Unidos (Cooperativa 258)

Domingo:

15hs Martin Güemes vs Torino (Martin Guemes)

16hs Dina Huapi vs Arco Iris (Dina Huapi)

Miércoles:

18hs Puerto Moreno vs Deportivo Angostura (Puerto Moreno)

18hs Chicago vs Cruz del Sur (Cooperativa 258)

PROGRAMACION DIVISION B

Sábado:

17.30hs Cab 16 vs Estrella del Sur (Cab 16)

17.30hs Gimnasia y Esgrima vs Independiente (Virgen Misionera)

17.30hs Boca Unidos vs El Refugio (Martin Güemes)

Domingo:

17.30hs Deportivo Cristal vs Alas Argentinas (Estadio Municipal El Bolsón)

POSICIONES

División A:

1° Torino 8pts (3)

2° Cruz del Sur 7pts (4)

3° Chicago 7pts (-1)

4° Puerto Moreno 6pts (4)

5° Pincharratas 6pts (-1)

6° Arco Iris 6pts (-1)

7° Estudiantes Unidos 5pts (0)

8° Dina Huapi 3pts (0)

9° Deportivo Angostura 3pts (-4)

10° Martin Güemes 3pts (-4)

División B:

1° Cab16 8pts (4)

2° Estrella del Sur 8pts (2)

3° Alas Argentinas 7pts (6)

4° Deportivo Cristal 7pts (4)

5° Boca Unidos 6pts (-6)

6° Gimnasia y Esgrima 2pts (-2)

7° El Refugio 2pts (-4)

8° Independiente 2pts (-4)