Afuca juega en El Bolsón, El Hoyo y Epuyén

El “Torneo Apertura 2020” perteneciente al fútbol independiente Afuca de El Bolsón tendrá el fin de semana la tercera fecha en ambas divisiones y la segunda del certamen femenino. Se jugará en Epuyén, El Hoyo y El Bolsón. Esta es la programación completa y posiciones:

PROGRAMACION

Sábado – Cancha FC Epuyén:

14hs Temperley vs Las Piedritas

15.30hs Deportivo Armenio vs Martin Güemes

17hs Deportivo Epuyén vs La Aldea

Sábado – Cancha Lujan:

13.30hs Colo Colo vs Deportivo Mallín

15hs La Barra vs Independiente

16.30hs Guaraníes vs San José

18hs Los Nogales B vs Pagano FC

Sábado – Cancha Polideportivo El Bolsón:

13hs La Pampita vs Dorados FC

14.30hs Puelo FC vs Palo Santo

16hs Juventud B vs Costa del Azul

17.30hs La Banda vs Talleres

Domingo – Cancha Polideportivo El Bolsón:

13hs Racing vs Arrayanes

14.30hs Deportivo Chopp vs Racing (Femenino)

16hs Pura Murra vs Unión del Sur

17.30hs Deportivo Chopp vs Deportivo El Sauzal

Domingo – Cancha Lujan:

13hs Costanera vs Pampa de Mallín

14.30hs Frontera vs Deportivo Comarca (Femenino)

16hs Los Nogales vs El Granate

17.30hs Los Nogales vs Yerimen (Femenino)

Domingo – Cancha San Martin El Hoyo:

13.30hs Unión Ñorquincó vs El Manso

15hs San Martin vs Deportivo Mandiyú

16.30hs Juventud Unida vs Quilmes

18hs Atlas vs Usina FC

Domingo – Cancha Deportivo Mandiyú:

13hs Deportivo Cali vs Quemquemtreu

14.30hs El Refugio vs Cai (Femenino)

16hs Atlético Santa Fe vs Cultural Lago Puelo

17.30hs Arrayanes vs Juventud Unida (Femenino)

POSICIONES – DIVISION A

Zona 1:

1° Deportivo Cali 6pts (4)

2° Unión de Ñorquincó 6pts (2)

3° Quemquemtreu 4pts (2)

4° Racing 4pts (1)

5° Arrayanes 3pts (3)

6° Cultural Lago Puelo 3pts (1)

7° Pura Murra 3pts (0)

8° Unión del Sur 3pts (-1)

9° Atlético Santa Fe 1pto (-1)

10° El Granate 1pto (-1)

11° Los Nogales 0pto (-4)

12° El Manso 0pto (-6)

Zona 2:

1° Atlas 6pts (2)

2° San Martin 4pts (3)

3° Los Andes 4pts (2)

4° Deportivo Chopp 3pts (4)

5° Deportivo El Sauzal 3pts (0)

6° Pampa de Mallín 3pts (-2)

7° Quilmes 1pto (0)

8° Deportivo Mandiyú 1pto (-2)

9° Usina FC 1pto (-3)

10° Costanera 1pto (-3)

11° Juventud Unida 0pto (-1)

POSICIONES – DIVISION B

Zona 1:

1° Palo Santo 6pts (5)

2° La Pampita 4pts (2)

3° Puelo FC 4pts (1)

4° Dorados FC 4pts (1)

5° Deportivo Epuyén 2pts (0)

6° La Aldea 2pts (0)

7° Deportivo Mallín 1pto (0)

8° Guaraníes 1pto (-1)

9° El Hoyo FC 1pto (-2)

10° San José 0pto (-3)

11° Colo Colo 0pto (-3)

Los Pibes

Zona 2:

1° Las Piedritas 6pts (9)

2° Juventud B 6pts (7)

3° Temperley 6pts (3)

4° Pagano FC 4pts (2)

5° Costa del Azul 3pts (3)

6° La Barra 3pts (2)

7° Los Nogales B 3pts (-2)

8° Martin Güemes 1pto (-5)

9° La Banda 0pto (-3)

10° Talleres 0pto (-4)

11° Deportivo Armenio 0pto (-4)

12° Independiente 0pto (-8)

POSICIONES FEMENINO

1° Frontera 3pts (5)

2° El Refugio 3pts (4)

3° Comarca FC 3pts (3)

4° Juventud Unida 3pts (2)

5° Deportivo Chopp 3pts (1)

6° Yerimen 0pto (-1)

7° Racing 0pto (-2)

8° Los Nogales 0pto (-3)

9° Paso a Paso 0pto (-4)

10° Cai 0pto (-5)

Arrayanes