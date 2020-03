Duelo comarcal en la 6ta del Apertura

Deportivo Cristal y El Refugio se enfrentarán este sábado desde las 17.30 en el Estadio Municipal de El Bolsón por la sexta fecha de la División B del Torneo Apertura 2020 de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba). El “Cristalero” va por la punta, mientras que el “Canario” busca su primer triunfo. Por su parte, Torino recibe el domingo a

PROGRAMACION DIVISION A

Domingo:

15hs Estudiantes Unidos vs Martin Güemes (Bruno Tarrini)

17hs Torino vs Dina Huapi (Estadio Municipal El Bolsón)

17.30hs Deportivo Angostura vs Chicago (El Calafate)

Miércoles:

18hs Cruz del Sur vs Pincharratas

18hs Arco Iris vs Puerto Moreno

PROGRAMACION DIVISION B

Sábado:

17.30hs Deportivo Cristal vs El Refugio (Estadio Municipal El Bolsón)

17.30hs Independiente vs Estrella del Sur (Don Orione)

17.30hs Cab 16 vs Boca Unidos (Cab 16)

Alas Argentinas vs Gimnasia y Esgrima (postergado)

POSICIONES

División A:

1° Pincharratas 9pts (1)

2° Arco Iris 9pts (1)

3° Cruz del Sur 8pts (4)

4° Torino 8pts (2)

5° Chicago 8pts (-1)

6° Puerto Moreno 7pts (4)

7° Martin Güemes 6pts (-4)

8° Estudiantes Unidos 5pts (-2)

9° Deportivo Angostura 4pts (-4)

10° Dina Huapi 3pts (-2)

División B:

1° Estrella del Sur 11pts (5)

2° Deportivo Cristal 10pts (5)

3° Boca Unidos 9pts (-5)

4° Cab16 8pts (1)

5° Alas Argentinas 7pts (5)

6° Independiente 5pts (1)

7° El Refugio 2pts (-5)

8° Gimnasia y Esgrima 2pts (-7)