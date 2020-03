Los Veteranos se suman a Afuveco

La Asociación de Fútbol de Veteranos de la Comarca (Afuveco) tendrá el domingo la segunda fecha del Apertura 2020 en la categoría Senior y debutará Veteranos en esta temporada. Las canchas serán la de Golondrinas y la de Pereyra. Esta es la programación completa y posiciones:

PROGRAMACION

Cancha Golondrinas:

10.30hs Trapito vs El Refugio (Veteranos)

12hs Deportivo Chopp vs El Refugio (Senior)

13.30hs Trapito vs La Barra (Senior)

15hs MH vs Feria Regional (Senior)

16.30hs Ferro vs Rejunte (Senior)

18hs Juventud Unida vs Deportivo Puelo (Senior)

Cancha Pereyra:

10.30hs Unión Viejo vs Andina Muebles (Senior)

12hs Halcones vs MH (Veteranos)

13.30hs Unión Viejo vs La Barra (Veteranos)

15hs San Martin vs Valle Nuevo (Senior)

16.30hs Estudiantes vs Agua Potable (Senior)

18hs San José vs El Manso (Senior)

POSICIONES SENIOR

Zona A:

1° El Rejunte 3pts (2)

2° Estudiantes 3pts (2)

3° Ferro 3pts (1)

4° La Barra 3pts (1)

5° MH 3pts (1)

6° Juventud Unida 0pto (-1)

7° Trapito 0pto (-1)

8° Deportivo Lago Puelo 0pto (-1)

9° Feria Regional 0pto (-2)

10° Agua Potable 0pto (-2)

Zona B:

1° Andina Muebles 3pts (3)

2° Unión Viejo 3pts (3)

3° El Refugio 3pts (2)

4° San Martin 1pto (0)

5° Deportivo Chopp 1pto (0)

6° El Manso 0pto (-2)

7° San José 0pto (-3)

8° Deportivo Maitén 0pto (-3)

Valle Nuevo