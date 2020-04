Cesar Antin en tiempos de cuarentena

El pugilista bolsonese Cesar “Gato” Antin se mantiene cumpliendo con la cuarentena en su casa de Comodoro Rivadavia con su familia esperando que se solucione la situación para poder volver al día a día. “Por el momento no me que queda otra que hacer 20 minutos de soga y algunas abdominales, nada más. Me tiene bastante frustrado no poder hacer bolsa ni guanteo”, contó el comarcal.

Por supuesto este parate también influyó directamente en la carrera de Antin. “Tenía una pelea confirmada en Rusia y también un título Latino en Argentina”, confesó el pugilista. En cuanto al tiempo que piensa que va a necesitar para recuperar su forma para subirse al ring, el bolsonese declaró: “Creo que voy a necesitar mes y medio o dos”.

A pesar de los inconvenientes profesionales que le trajo esta cuarentena, el comarcal se mantiene positivo y enfatizó: “Hay que valorar mucho más a los seres queridos porque de la noche a la mañana ya no pueden estar. Ya voy a tener tiempo para volver a salir a jugar a la plaza con mi hija”.