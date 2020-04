López Mon: “Espero como sociedad tengamos más empatía con el otro”

El handbolista bolsonese Julián López Mon se encuentra atravesando la cuarentena hace ya un mes en España. Mientras espera que se normalice la situación para volver a sumarse a las filas del Club Deportivo Agustinos Alicante (CDAA) de la Primera Nacional, la tercera división española, nos cuenta cómo lleva adelante la situación.

-¿Cómo haces para entrenar en aislamiento? ¿Qué tipo de ejercicios haces?

-Hago todos ejercicios estáticos o con poco desplazamiento por un tema de espacio. Tengo un pasillo de cinco metros donde logro hacer unos cambios de paso, pero no más que eso. Trabajo mucha fuerza adaptándome a los materiales que tengo como un cajón, botellas de agua, bidones y lo que vaya encontrando útil.

-¿Qué faceta de tu entrenamiento diario no podes suplir?

-Partiendo de la base que es un deporte en equipo, no puedo hacer nada de lo que requiere un entrenamiento de handball salvo lo físico.

-¿Cuánto tiempo vas a necesitar para volver a estar físicamente como antes de la cuarentena?

-Creo que vamos a necesitar todos al menos un mes para poder volver a la actividad normal, sobre todo por las lesiones que puedan llegar a venir. En mi caso, que juego al Handball, estoy hace un mes sin hacer un lanzamiento. Si volvemos y a la semana empezamos a hacer lanzamiento y hacer cambios de direcciones como si nada hubiese pasado, las lesiones van a tardar poco en llegar.

-¿Qué extrañas del día a día?

-Principalmente la poletita. El lanzar, prepararse los fines de semana para cada partido y la rutina de entrenar con todo el equipo. Lo que hago me encanta y es lo que más extraño.

-¿Cómo hacés para mantenerte positivo?

-En mi caso, ya llevo un mes de cuarentena. En los primeros días costó más, pero a esta altura como que te vas acostumbrando, empezás a cambiar la cabeza y ver lo bueno dentro de todo lo malo. Son muchos días para pensar y trato de aprovechar otras cosas para mantener ocupada la cabeza. En la rutina uno no se da cuenta que deja de hacer un montón de cosas. Ahora aprovecho para hablar mucho con mi familia y amigos, hasta me divierto incursionando en la cocina. Me mantengo informado, pero trato de no estar pendiente de los medios españoles y ocupar la cabeza en las cosas que me hacen bien.

-¿Qué te replanteaste en lo personal, familiar, social y deportivo a partir de esta situación extraordinaria?

-Empezás a valorar muchas cosas que por ahí en lo diario no las tenés en cuenta. Espero que como sociedad bajemos un cambio y tengamos un poco más de empatía con el otro. En lo deportivo es toda una incógnita porque no sabemos cómo se sigue todo esto.