Los Ayala y el taekwondo como filosofía de vida

Los referentes de la Escuela de Taekwondo de El Bolsón, Héctor y Aluminé Ayala, no le escapan a la situación mundial que se vive a partir del Coronavirus y se sumaron a la iniciativa de La Orsai Deportiva para contarnos cómo llevan adelante su actividad aplicando esta arte marcial como una filosofía de vida.

¿Cómo hacés para entrenar en aislamiento y qué tipo de ejercicios realizás?

Héctor Ayala: En la casa se puede hacer perfectamente un entrenamiento para mantenerse. Por supuesto no podemos hacer completar toda la actividad, pero si podemos hacer ejercicios de elongación, técnicos, practicar las formas del taekwondo.

¿Qué faceta de tu entrenamiento diario no podés suplir?

Aluminé Ayala: Al ser una disciplina que se desarrolla en conjunto no podemos realizar todos los trabajos en grupo. Las mismas formas básicas no es lo mismo hacerlas sola que en clase. Sigo entrenando, pero nos falta la parte en equipo.

¿Cuánto tiempo vas a necesitar para volver a estar físicamente como antes de la cuarentena?

Héctor Ayala: En lo personal creo que con hacer un poco todos los días está bien. Pero para alguien que va a entrar en algún torneo mínimamente va a necesitar un par de meses de trabajo.

¿Qué competencia te truncó el coronavirus?

Aluminé Ayala: Con esto no tuve problemas porque no teníamos ningún torneo cercano. Uno de los que tenía ganas de ir es en septiembre, pero veremos para cuando reacomoda la fecha la Federación Argentina de Taekwondo. Asimismo estoy más focalizada con mi examen para cinturón negro de este año.

¿Qué extrañás del día a día?

Héctor Ayala: El rito de entrenar los lunes, miércoles y viernes con la escuela de taekwondo. La organización y preparación para esos días y el encontrarse con los compañeros.

¿Cómo hacés para mantenerte positivo?

Aluminé Ayala: A diferencia de otras disciplinas, al arte marcial uno lo toma como un camino y te acompaña siempre en la vida. Sigo en contacto con el taekwondo ya sea estudiando con videos, leyendo o entrenando en mi casa. Tanto el taekwondo como mi hijo me mantienen siempre positiva.

¿Qué te replanteaste en lo personal, familiar, social y deportivo a partir de esta situación extraordinaria?

Héctor Ayala: Sin dudas esta limitación concreta nos hace ver las cosas de otra manera. Lo más importante es valorar el hecho de darnos cuenta de la necesidad que tenemos de las otras personas, de los seres queridos, de los amigos. Cuando uno no puede llevar adelante lo que le hace bien siente el impacto. Esperemos que aprovechando esta situación podamos reencontrarnos mejores.