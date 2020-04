Hugo Franco: “Hay actividades que serán difíciles de retomar”

El Director de Deportes de Epuyén, Hugo Franco, dialogó en exclusivo con este medio sobre cómo vive su cartera esta situación global debido a la enfermedad del Coronavirus. Nos cuenta cómo el Covid19 está afectando al deporte epuyense, las medidas que han tomado desde el municipio y la incertidumbre con la que se vive:

-¿Cómo se desenvolvió y se desenvolverá la Dirección de Deportes durante el Aislamiento Social Obligatorio?

-La dirección de deportes desde el inicio de la cuarentena suspendió todas sus actividades deportivas. Ahora el personal está trabajando días y horarios reducidos cumpliendo todos los requisitos de cuidado y prevención. También estamos abocado a tareas que requiera la municipalidad.

-¿Qué medidas tomará el área a tu cargo una vez que se levante el aislamiento a nivel nacional, provincial y municipal?

-Por el momento no se puede planificar como se reanudarán las actividades ya que es muy cambiante e incierta la situación a futuro.

-¿Prevés medidas especiales para la reactivación del deporte en general y en especial para las actividades dependientes de la Dirección de Deportes?

-lo único seguro que podemos decir respecto a esto es que se seguirán tomando las medidas que actualmente estamos llevando a cabo con las recomendaciones en cuanto a higiene y distanciamiento social. Por ejemplo, las actividades seguramente se reactivarán gradualmente cuando llegue el momento. Entre lo que podemos denominar como medidas especiales estarían la posibilidad de reducir en números la cantidad de persona por actividad y de también llevar a cabo el control de temperatura a todos los que participen en las mismas, tanto en los talleres como a persona que concurran a realizar actividades deportivas en el gimnasio municipal.

-¿Diseñaste un plan de contingencia y/o un nuevo calendario deportivo para restablecer la actividad?

-En la situación actual resulta imposible hacer planes seguros a corto o largo plazo cuando se trata de actividades que conllevan aglomeración de personas en un mismo espacio. El calendario deportivo, que también incluía proyectos que estaba planificado, lamentablemente ha tenido que ser desestimado. Teniendo en cuenta a todas las actividades que se iban a llevar a cabo y que por el momento han tenido que ser suspendidos, haremos todo lo posible para que apenas tengamos información certera de cómo proceder llevaremos a cabo las reprogramaciones de las que sean posibles.

-¿Estimaste que quizás haya un nuevo patrón de vinculación social en términos de ocupación de los espacios y contacto de las personas que podría afectar a la actividad deportiva?

-Sí, es algo en lo que se está pensado. Estas nuevas circunstancias nos llevan a ser conscientes de que hay que planificar de otra manera el desarrollo de las actividades y también tener presente que hay algunas que serán muy difíciles retomarlas debido a que van a tener que tomar cuidados extremos.

-¿Cómo está la situación laboral y salarial de los empleados de tu cartera? ¿Hay o hubo inconvenientes? ¿Cuáles?

-En el gimnasio Municipal, en cuanto al tema salarial, tanto empleados de planta como los contratados para la limpieza no han sufrido cambios. En cuanto a los encargados de los talleres deportivos sí surgieron inconveniente debido a que se les tuvo que dar dejaba a sus convenios.

-¿Se articulará nuevamente a escala Comarcal? ¿De qué modo? ¿En qué tipo específico de actividades?

-Una vez que baje el grado de incertidumbre y tengamos más aclarado el panorama, desde lo personal creo que sí, se deberá tomar nuevas decisiones. Respecto a todo lo que se había programado para este año, espero se pueda llevar a cabo una nueva planificación junto a todos los representantes del deporte de la Comarca Andina para poder aclarar dudas y ver qué tipo de actividades se van a poder desarrollar, cómo y cuándo.

-¿Qué valor le das al deporte en términos de valores sociales y comunitarios, considerando los efectos de la cuarentena?

-Hablando de nuestra localidad considero muy importante al deporte como parte de la vida comunitaria, nos ha llevado mucho tiempo que se le dé la importancia que corresponde. En los años que llevo relacionado con esta área he visto como ha crecido y como ha influido en todos nosotros. El deporte nos brinda un espacio de comunicación, de conocimiento, de aprendizaje lleno de valores que impulsan a nuestro crecimiento como personas. Volver a la rutina y a los compromisos, considerando lo que está ocurriendo, va a ser un proceso largo. El deporte es un pilar fundamental para volver a la vida en sociedad, el gimnasio es un lugar de reunión que nos anima a compartir parte de nosotros.

-A nivel personal, ¿qué aprendizaje hacés?

-Es una situación parecida a la que ya he vivido el año pasado, donde perdí alumnos, amigos y vecinos por hantavirus, algo que nos tambaleo a todos dejándonos reflexiones que hasta el momento no me había planteado. Realmente ahora no me esperaba este impacto. Algo que me queda en claro es que las cosas no siempre salen como uno lo planifica, por eso hay que ir viviendo el día a día, superando los obstáculos que se nos interpongan. No queda otra que seguir adelante tirando todos juntos creciendo.