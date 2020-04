Mustafá: “Esto me volvió a acercarme a mi familia”

El fútbol argentino se encuentra en un parate por el Coronavirus y está lejos de tener fecha de retorno. Uno de los jugadores comarcales que está sufriendo la situación fuera de casa es Facundo Mustafá. El bolsonese es jugador fundamental de Cruz del Sur de Bariloche en el Torneo Regional Federal y cuando se rumoreaba la posibilidad de un pase apareció el virus para dejar todo en stand by. “En este tiempo volví a acercarme a mi familia y eso puso muy contento”, enfatizó. (Foto: Markitoz Ojeda)

-¿Cómo hacés para entrenar en aislamiento y qué tipo de ejercicios realizás?

-Me la rebusco bastante por el tema del espacio y herramientas que tengo. Entreno dentro de mi casa y hago muchas abdominales, ejercicios de piernas, arranques cortos y coordinación. Se hace lo que se puede y no hay que parar.

-¿Qué faceta de tu entrenamiento diario no podés suplir?

-El correr largas distancias, controlar la pelota, patear al arco, el roce con el compañero… lamentablemente prácticamente no puedo hacer nada de lo que pasa dentro de una cancha.

-¿Cuánto tiempo vas a necesitar para volver a estar físicamente como antes de la cuarentena?

-Justo estaba en plena competencia y físicamente me sentía muy bien. No creo que necesite de mucho tiempo porque fueron pocos los días que no entrené en mi casa. Imagino que voy a necesitar un par de semanas de adaptación y a la tercera podré entrenar fuerte. Asimismo me voy a tomar los tiempos necesarios para no lastimarme.

-¿Qué competencia te truncó el coronavirus?

-Habíamos terminado primero en la fase de grupos del torneo Federal, veníamos muy bien. En lo personal, justo surgió la posibilidad de un traspaso. Lo que sería un gran paso en mi carrera, y esto me está frenando todo. Tengo que estar tranquilo, ser positivo y pensar que como pase todo esto se va a dar.

-¿Qué extrañás del día a día?

-La rutina del entrenamiento y el estar con mis compañeros. Se hace raro cortar el entrenamiento de un día para el otro durante tanto tiempo cuando se está acostumbrado a entrenar siempre. Lo importante es cuidarse y pensar que voy a volver a disfrutar de lo que me da el fútbol.

-¿Cómo hacés para mantenerte positivo?

-Cuesta el encierro y vivir solo, pero trato de mantenerme siempre positivo. Hay que tomar la situación con calma, cuidarse porque no es un virus para tomar a la ligera y pensar siempre en que pronto va a pasar y uno va a volver a hacer lo que tanto le gusta.

-¿Qué te replanteaste en lo personal, familiar, social y deportivo a partir de esta situación extraordinaria?

-Hice hincapié en mi familia y en este tiempo volví a acercarme mucho y me puso muy contento, me está ayudando mucho a sobrellevar el encierro a la distancia. En lo deportivo, vivir el día a día intensamente porque a veces uno no toma conciencia de que hace lo que le gusta.