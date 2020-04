Gartner: “Hay mucho para reflexionar y empatizar”

La profesora de la Escuela de Atletismo de El Bolsón, Florencia Gartner, se mantiene activa a pesar del Coronavirus y enfatizó: “Hay mucho para reflexionar y empatizar porque nos está faltando ponernos en el lugar del otro y así pensar en una sociedad más justa”. También hizo hincapié en lo deportivo: “Se pone en evidencia que el deporte individual no existe porque siempre hay todo un grupo atrás que está apoyando”. Todo esto y más en la próxima nota:

-¿Cómo hacés para entrenar en aislamiento y qué tipo de ejercicios realizás?

-Trato de mantenerme activa con ejercicios localizados que puedo hacer en el balcón de mi casa porque no tengo patio. Mientras que los adolescentes que pertenecen a la escuela de atletismo también tiene sus actividades que tienen que ver con circuitos de fuerza y mantenimiento tanto del tren superior como del inferior; los más chicos hacen actividades recreativas con sus familias.

-¿Qué faceta de tu entrenamiento diario no podés suplir?

-Los corredores no pueden correr, los saltadores no pueden saltar y los lanzadores no pueden lanzar. Nos falta casi todo, las actividades que hacemos en casa son para mantenernos activos, no aburrirnos y seguir estando cerca de los chicos. La parte gruesa del entrenamiento no la podemos hacer como nos gustaría.

-¿Cuánto tiempo vas a necesitar para volver a estar físicamente como antes de la cuarentena?

-Vamos a necesitar entre un mes y medio y dos de trabajo porque vamos a tener que empezar de vuelta con la pretemporada.

-¿Qué competencia te truncó el coronavirus?

-Si bien el grueso de las competencias del atletismo están después del receso invernal, toda la primera parte es de preparación y esto nos afectó mucho. La Confederación Argentina de Atletismo (Cada) suspendió todos los torneos hasta junio incluido por lo que nuestra temporada de competencias es muy incierta.

-¿Qué extrañás del día a día?

-El contacto con los chicos, el llegar a la escuela y vengan corriendo a recibirme. Extraño estar afuera y que el frio me toque la cara en la pista, la charla con los adolescentes en entrenamiento.

-¿Cómo hacés para mantenerte positivo?

-En esta situación de aislamiento se reivindican las actividades del area expresiva, como lo es la física, el arte y la música. Aquellos que tenemos la posibilidad tenemos que aprovechar a hacer cosas nuevas. En lo personal estoy haciendo cursos virtuales que me sirven tanto para las listas como las escuelas, me mantiene ocupada y hace que los días se me hagan menos largos.

-¿Qué te replanteaste en lo personal, familiar, social y deportivo a partir de esta situación extraordinaria?

-Lo social abraza a todo lo demás. Una vez más se ponen en evidencia a nivel mundial la desigualdad social. Hay muchas familias que no tienen esta posibilidad de reflexionar y están preocupadas por cómo salir a trabajar y qué comer dia a dia.

La modalidad virtual que están implementando en las escuelas está buenísima, pero no llega a todos. La violencia domestica se triplicó en esta cuarentena. Hay mucho para reflexionar y empatizar porque nos está faltando ponernos en el lugar del otro y así pensar en una sociedad más justa.

Desde lo deportivo, se pone en evidencia que el deporte individual no existe porque siempre hay todo un grupo atrás que está apoyando.