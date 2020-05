Frontera a la pandemia

(Por Francisco Butler)- El presidente del Club Social y Deportivo Frontera de Lago Puelo, Emanuel Diez, dialogó en exclusiva con este medio sobre la situación deportiva y social durante la cuarentena dictada en el marco del Coronavirus que impacta en todo el mundo.

-¿Qué población comprende el club y qué rangos etarios?

-La población que atiende el club es de 200 personas e incluye a niños y niñas desde los 4 años hasta la categoría de veteranos con personas de hasta 50 años. Tenemos fútbol infantil y juvenil, veterano, femenino y hockey juvenil.

-¿Cuáles fueron las medidas y acciones que tomó el club cuando se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio?

-La organización del club hoy se encuentra en un estado poco habitual ya que generalmente los calendarios deportivos son los que orientan la actividad, en especial los del fútbol, que nuclea a la mayor cantidad de gente. Es un momento raro, si bien hace ya diez días que retomamos las reuniones de comisión de modo virtual, estamos preocupados porque no sabemos bien cómo podemos accionar sin romper la cuarentena. Ya estamos tirando unas líneas para poder llegar a la gente.

-¿Qué función social está desarrollando el club y con qué perspectivas?

-Cuando comenzó el aislamiento, según las normativas de provincia y nación, el club se alineó con esas medidas: suspendimos todas las actividades deportivas y los entrenamientos desde el primer día en forma preventiva pensando que terminaría enseguida. Fuimos recibiendo la información de la situación y tuvimos que suspender eventos sociales como La Peña de los Clubes junto al Club Andino Lago Puelo, el Deportivo Cultural, Huemules y la Dirección de Juventud y Deportes de Lago Puelo. El club se alineó en todo momento con las medias sanitarias.

-¿Qué vinculación mantiene el club con la liga y/o federación a la que pertenece actualmente?

-El contacto con la Liga de Fútbol Infantil de la Comarca Andina (AFCA) es permanente por las redes sociales y teléfono, por lo que conocemos también la realidad de los otros clubes. Algunas medidas no las podemos adoptar por la diferencia que hay entre las provincias que no nos permite la circulación hacia El Bolsón. De todos modos estamos todos los clubes al pié del cañón.

-¿En qué situación económica y organizativa se encuentra el club?

-En estos momentos estamos trabajando desde las redes sociales para sostener el contacto y la actividad de todas las personas del club con juegos, desafíos, ejercicios, de manera de suplir todo lo que la cuarentena no nos permite hacer. Es un momento complejo en lo social.

En cuanto a lo económico, todo lo que recaudamos se vincula a los buffetes de las fechas del fútbol infantil y lo que vamos graneando semana a semana y hoy no las podemos hacer. Si bien no tenemos grandes gastos fijos, el dinero que teníamos guardado se nos va devaluando. Estamos pensando en comprar materiales para las actividades deportivas y evitar que se devalúe ese dinero ahorrado.