Conectados para entrenar en aislamiento

El atletismo es uno de los tantos deportes que ha sufrido las consecuencias del aislamiento obligatorio por el Covid19, pero la Escuela Municipal de Atletismo de El Hoyo, a cargo del entrenador Sergio Jara, se mantiene en actividad desde sus casas a través de las redes sociales. Asimismo Jara manifestó: “Se extrañan las charlas en las pistas con las atletas”.

-¿Cómo hacés para entrenar en aislamiento y qué tipo de ejercicios realizás?

-Según el especio físico que tiene cada atleta, están pudiendo entrenar tres o cuatro días a la semana realizando distintos tipos de entrenamientos. Están haciendo todo lo que es fuerza general de mantenimiento con autocarga ya que venían haciendo gimnasio. A su vez, se hace hincapié en la pliometría con saltos horizontales y verticales y en el mantenimiento de la técnica de carrera, entre otros.

-¿Qué faceta de tu entrenamiento diario no podés suplir?

-La infraestructura específica para cada prueba. No se puede reemplazar la pista para el velocista, vallista y marchista, no se puede suplantar el cajón de salto para el largo y triple, el colchón de caída para quien salte en alto, los elementos de lanzamiento.

-¿Cuánto tiempo vas a necesitar para volver a estar físicamente como antes de la cuarentena?

-Por un lado va a depender de cuestiones individuales y por otro, el tiempo que se siga extendiendo todo esto. Yendo todo bien, y en línea general, un promedio de cinco a seis semanas arrancando de forma progresiva algunas capacidades que ya se han ido perdiendo.

-¿Qué competencia te truncó el coronavirus?

-Hemos perdido un Provincial que se iba a realizar en Comodoro Rivadavia, un Nacional de Clubes que se hacía en Mendoza y ya veníamos programando con una de las atletas y el Regional de los Juegos Evita.

-¿Qué extrañás del día a día?

-El compartir con las atletas, todo lo que se genera en la rutina diaria en la pista, ver sus desempeños en las pruebas y las charlas sobre los objetivos de cada una de ellas.

-¿Cómo hacés para mantenerte positivo?

-Siempre hay material sobre entrenamiento y preparación de las pruebas para repasar y mejorar. También ayuda la planificación de entrenamiento para cada atleta, cosas que hay que trabajar en forma más específica. Nos mantenemos muy comunicados para charlar un poco y hacer más llevadero el aislamiento.