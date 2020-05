Prytula: “Todo va a cambiar tras el covid19”

El presidente de Jabalíes Rugby Club de El Bolsón, Martin Prytula, habló en exclusiva con este medio sobre la situación que atraviesa la sociedad: “Va a ser muy importante adaptarse de la mejor manera a los cambios que se vienen”. Y en referencia al momento de la institución, manifestó: “No podemos crecer ni mejorar, pero con el hecho de mantenernos estamos más que satisfechos”.

-¿Qué población comprende el club y de qué rangos etarios?

-El club tiene alrededor de 340 jugadores entre los equipos de primera masculino y femenino y las inferiores desde los 5 años hasta que las ganas den. También son parte activa de la vida del club los entrenadores, dirigentes, árbitros y padres, quienes en su mayoría cumplen más de una función.

-¿En qué situación económica y organizativa se encuentra el club?

-No solo las instituciones sino también hasta los hogares van a cambiar tras la situación que estamos viviendo, por lo que va a ser muy importante adaptarse de la mejor manera. Hasta el formato de los torneos seguramente va a cambiar y supongo que se van a mejorar en muchos aspectos. Va a llevar un tiempo, pero seguramente la competencia va a estar mejor organizada.

En lo que respecta a lo económico, somos un club chico y esto hace que no tengamos muchos gastos. Nos acomodamos un poco a la situación y sobrevivimos. No es fácil, no podemos crecer ni mejorar, pero con el hecho de mantenernos estamos más que satisfechos.

-¿Cuáles fueron las medidas y acciones que tómo el club cuando se inició el aislamiento?

-Acatamos las normas que dictó el Estadio Nacional y pusimos el club a disposición para lo que la Municipal o el hospital de la ciudad lo necesiten. Por supuesto, todos los torneos que íbamos a jugar se suspendieron y nuestros entrenadores trabajan mucho y mandan por redes sociales actividades y entrenamientos a los chicos. Es muy difícil mantenerlos motivados, pero entienden la situación en la que estamos pasando como sociedad.

-¿Qué vinculación mantiene el club con la Unión a la que pertenece?

-Continuamente nos estamos reuniendo de forma virtual con la Unión de Rugby de Los Lagos del Sur (URLS) con aplicaciones que no sabía que existían. Además, la Unión Argentina de Rugby (UAR) está constantemente brindando cursos y charlas de todo tipo para entrenadores y jugadores. El vínculo es constante y hasta demandante.

-¿Qué función social está desarrollando el club y con qué perspectivas?

-La vida del club es social, más allá de esta situación. Hoy estamos a total disposición de las entidades públicas y aprovechamos también para realizar algunos eventos solidarios como lo es el guiso de los miércoles en el San José para los vecinos del barrio. Por supuesto esto en forma conjunta con el municipio de la ciudad para no hacer las cosas mal.