Pavez: “No descarto irme a jugar al exterior”

El futbolista comarcal Martín Pavez acaba de finalizar su contrato con el club Lincoln de Rivadavia y habló en exclusiva con La Orsai Deportiva sobre cómo atraviesa la pandemia y la gran posibilidad de seguir su carrera en Europa. “Haber terminado jugando el Regional me dio una nueva vida para lo que se me viene y no descarto la posibilidad de irme a jugar al exterior”, manifestó.

Hoy en la ciudad bonaerense de Junín, Pavez aprovecha la posibilidad de poder salir a correr por espacios rurales, pero padeció las semanas de cuarentena total. “Fue muy duro el encierro porque todos los que hacemos una actividad física necesitamos estar afuera. No se podía sostener el estar entrenando adentro”, remarcó.

Sobre su situación en Lincoln de Rivadavia, el futbolista comarcal declaró: “Tenía contrato hasta que finalice este torneo, pero con la situación que se vive ya me desvinculé del club”. A esto añadió: “Estoy esperando que se active todo para decidir dónde continuar mi carrera. Mi idea era irme para Capital, pero ahora se complicó esa opción”.

La bomba llegó cuando Pavez habló de la posibilidad de volver al fútbol europeo: “Siempre me llaman de Finlandia para que vuelva y termine mi carrera allá. El problema fue que el torneo ya arrancó, es corto y no tuve la posibilidad de viajar porque están los aeropuertos cerrados”. Asimismo, aclaró: “No descarto ir el próximo año si es que no sale otra propuesta interesante”.

Por último, cuando se le preguntó de la posibilidad de cerrar su carrera en algún club de la Comarca andina, el ex Deportivo Cristal declaró: “La verdad que no lo sé. No pienso volver en los próximos años al sur, pero uno nunca lo sabe. Ojalá que sí”. A lo que remató: “Disfruto mucho de este trabajo y voy a seguir jugando al fútbol hasta que el cuerpo diga lo contrario”.

Escuchá la nota completa en este link: Nota con Martin Pavez