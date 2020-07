Nicholas Brain, más de una década en el fútbol finés

El bolsonese Nicholas Brain lleva 14 años jugando, con altos y bajos, en el fútbol de Finlandia. A sus 36 años, el jugador ofensivo comarcal defiende desde enero la camiseta del Espoon Palloseura y vive con ansias su pronta recuperación de una lesión muscular para debutar por la liga. “Tengo unas ganas de jugar increíble. Este club me dio tal inyección de energía que me siento de 20 años”, le enfatizó en exclusiva a La Orsai Deportiva. Una gran charla futbolera uniendo dos continentes.

-Estuviste en Unión de Santa Fe antes de irte a Finlandia…

-Fue en el 2003 y habré estado un mes y medio haciendo pretemporada con la cuarta división, me lesioné un hueso complicado de la muñeca, estuve enyesado tres meses y jugando entre amigos me lesioné de los ligamentos de la rodilla, por lo que estuve más de un año para recuperarme. En este tiempo no firmé en Unión y con el tiempo, y cuestiones familiares, decidí irme a vivir a Finlandia.

-¿Cómo fueron los primeros pasos en el fútbol finés?

-Con mi hermano empezamos a contactar equipos estando en Argentina, dimos con dos equipos de la primera división de Finlandia y de ahí se fue dando todo. Llegué a prueba al equipo más grande del país, el HJK, metí hasta un gol en un amistoso, pero no firmé con ellos. De ahí me fui a otro equipo y tuve la mala suerte de quebrarme el tobillo en la primera práctica.

-Así y todo no bajaste los brazos y se te terminó dando…

-Siempre fui muy trabajador y realmente quería jugar al fútbol. Arranqué prácticamente desde cero jugando en tercera división, pasé a segunda y hasta jugué en primera, pero me costó uno o dos años adaptarme a su fútbol porque es muy diferente al nuestro, es muy físico.

-¿Cuál es el estilo de juego que predomina en Finlandia?

-Si bien hay jugadores de buen porte, con el pasar el tiempo el fútbol evolucionó bastante, hay entrenadores más jóvenes y se intenta establecer el sistema de juego español con posesión del balón.

-¿Cómo repercutió la pandemia en el fútbol fines?

-En diciembre arreglé con Espoon Palloseura, en enero comencé a entrenar y en febrero golpeó el Coronavirus y se suspendieron las ligas. El club nos dio una rutina de entrenamiento y todas las semanas tuvimos una videoconferencia para asesorarse que estuviésemos haciendo bien los trabajos y ver el progreso que veníamos teniendo.

-Y la iniciaron muy bien.

-La verdad que sí. Somos un equipo nuevo, hace un par de temporadas ascendió a la segunda división, el año pasado logró mantener la categoría y para este campeonato incorporaron a varios jugadores con la idea de luchar arriba. Arrancamos fuerte, van cinco fechas y nos mantenemos segundos a dos puntos del primero. Tenemos un grupo joven y yo con mis 36 años trato de sumarle experiencia.

-¿A quién destacarías en tu carrera?

-A mi hermano porque hoy sigo jugando al fútbol debido a que siempre me ha motivado y ayudado mucho. Fue y es un pilar fundamental en mi carrera y vida.

-¿Ves tu futuro ligado al fútbol?

-Quizás uno no quiere asimilar que en algún momento se termina la carrera de futbolista, pero algo que me interesa mucho es representar a jugadores. Tratar de mover jugadores por el mundo y demostrarles a los chicos de la Comarca Andina que no somos menores que nadie, ese es un bloque sicológico que hay que romper. Si realmente querés algo tenés que luchar y trabajar fuerte porque nada viene servido.

Escuchá la nota completa en este link: https://bit.ly/32riFg2