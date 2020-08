Lucas Matthysse: “Subo fotos de la Comarca a mi instagram”

(Por Francisco Butler)- El ex campeón mundial por el CMB y la AMB, Lucas “Máquina” Matthysse, habló en La Orsai Deportiva tras anunciar su retiro definitivo como boxeador profesional. El chubutense tocó temas como el nivel del boxeo patagónico y argentino, su carrera, su relación pugilística con Marcos Maidana y su pasión por la Comarca Andina. “Subo fotos a mi instagram, pero son todas de allá”, confesó.

“Si bien estaba entrenando antes de la cuarentena, hasta me desafiaron y contesté, lo estaba haciendo para sentirme bien. Boxee toda mi vida, es algo que no puedo olvidar de un día para otro pero considero que ya está. Para pelear primero tenés que tener ganas de entrenar”, explicó el pugilista.

El ex campeón mundial aseguró que hay muchos pugilistas jóvenes con buena proyección y mencionó a su sobrino, Walter Matthysse Jr., al comarcal César Antin y recordó lo difícil que fue para él llegar a lo más alto en su deporte, con muchas peleas en Estados Unidos. “Con todo esto de la pandemia, va a empezar el que tenga ganas de entrenar en serio. Si bien hay muchos valores, el que se quede en la casa esperando ahí se va a quedar. El día a día del boxeador no es fácil”, sentenció el trelewense.

Consultado por su relación boxística con Maidana, el chubutense confesó: “Era un negocio para los demás y no para él o para mí. Fuimos compañeros de la selección Argentina, luego anduvimos por caminos diferentes y lo bueno es que los dos pudimos llegar. Si hubiésemos peleado iba a quedar uno por el camino”. Ambos se cruzaron en tres oportunidades cuando eran amateur.

El ex campeón del mundo ponderó las peleas frente al estadounidense Dany García y el ruso Ruslan Provodnikov como las mejores de su carrera. “Fue una experiencia muy buena. Me tocó ser semi fondo de Canelo Álvarez vs Floyd Mayweather. Haber estado al lado de los mejores fue algo muy lindo”, remarcó.

Por último, Matthysse sorprendió a la audiencia al revelar: “La Comarca Andina me llena mucho de paz. Me encantan las montañas, la tranquilidad, tenés que estar ahí. La conocí de grande y ahora cada vez que puedo voy. Me estoy armando la mochila para volver, estoy enamorado de ese lugar”. El pugilista aseveró haber visto videos del programa deportivo Fanáticos por Nuestro Deporte y se comprometió a compartir un programa especial sobre turismo deportivo en la región.

Escuchá la nota completa haciendo clic en este link https://bit.ly/2PoCZa7