Usurparon el predio del club El Refugio

El predio que posee el Club El Refugio de El Bolsón desde 2018 en la reserva natural de Loma del Medio fue el domingo usurpado por doce familias que aseveran que no se irán hasta que no le resuelvan su problema habitacional. “Estamos muy tristes y abatidos con la situación. Es una mezcla de bronca y enojo”, manifestó en La Orsai Deportiva la presidenta de la institución, Eda Cerda.

“El mismo domingo notificamos a todas las autoridades lo que había pasado y ya realizamos todos los trámites administrativos y legales que corresponden”, informó la referente del club bolsonese. Y añadió: “La municipalidad está al tanto de lo ocurrido y el fiscal de turno fue el mismo día al lugar”.

Eda reveló que tuvieron la oportunidad de hablar con las familias que están usurpando el terreno y contó: “Es complicado de solucionar porque insisten en que ellos no tienen forma de comprarse un terreno o pagar un alquiler y que no se van a mover del lugar”. Asimismo argumentó: “Es una situación muy difícil porque entendemos la problemática de que una persona no tenga su lugar para vivir, pero no somos nosotros los que tenemos que darle solución cediendo lo que nos otorgaron legalmente”.

En referencia al predio, Cerda aclaró: “Tenemos la autorización firmada del INTA para poder hacer nuestro complejo deportivo a largo plazo que constará en una cancha de entrenamiento, gimnasio, albergue y la cancha de fútbol 11 reglamentaria, comprometidos con tener un espacio natural con flora nativa”. A esto agregó: “Durante el 2019 se hicieron todas las gestiones pertinentes con los profesionales para poder avanzar, estábamos esperando que el tiempo mejore como para poder empezar a trabajar con las maquinas y nos encontramos con esta situación”.

Por último, y en referencia a los pasos a seguir, la presidenta del club remarcó: “Ahora quedamos a la espera porque como el propietario del terreno es de INTA todo pasó a la jurisdicción de Nación. Nosotros ya hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance”. A lo que concluyó: “Agradecemos todo el apoyo que nos brinda la sociedad”.

