Miriam Mayorga jugará en Boca

La futbolista barilochense Miriam Mayorga firmó con Boca Juniors tras un exitoso paso por la UAI Urquiza. “Justo se oficializó en el día de la futbolista así que lo tomé como un regalo especial”, manifestó la mundialista en La Orsai Deportiva. También habló de su histórico Mundial de Francia 2019 y les dejó un mensaje a todas las futboleras de la Patagonia.

Tras siete años de títulos nacionales y Copa Libertadores defendiendo los colores de la UAI Urquiza, Mayorga arregló su vinculación con Boca Juniors, el actual líder del fútbol femenino argentino. “Me contactó Pablo Jerez y me dijo que el técnico estaba muy interesando en sumarme. Pensé mucho la decisión porque no sabía si seguir jugando, pero sentí que podía apostar un poco más al fútbol”, reveló.

Asimismo la barilochense no dejó de valorar lo que significó la UAI Urquiza en su vida: “Siempre voy a estar agradecida porque fue quien me abrió las puertas para estudiar y formarme como profesional”. A lo que agregó: “Me llevo lo mejor. Crecí y he aprendido mucho en el club, pero sentí que era el momento de cerrar un ciclo”.

Por su parte, también le dedicó unos minutos a lo que fue la histórica actuación de la selección Argentina en el Mundial de Francia 2019. “Es el sueño de cualquier deportista y uno siempre trabaja para tener la oportunidad”, remarcó la “Doc”. Sobre su debut mundialista frente a Japón, enfatizó: “Lo viví con mucha emoción. Lo más lindo fue entrar al estadio, cantar el himno nacional y defender los colores. Mi familia siempre estuvo presente”.

Por último, Mayorga también se refirió al fútbol femenino de nuestra región: “Me sorprendió la gran cantidad de chicas que están jugando, pero falta crecer del lado de la formación”. Y concluyó con un mensaje para todas ellas: “Disfruten de lo que hacen y mantengan sus sueños que se pueden cumplir. A veces parecen imposibles, pero todos se puede”.

