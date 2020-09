Gartner: “Podemos darles a los chicos una actividad física segura”

El atletismo en El Bolsón se encuentra sin poder desarrollar la actividad debido a la pandemia que acontece. Es por esto que hablamos con la profesora de la Escuela Municipal de la ciudad, Florencia Gartner, para que nos brinde su opinión sobre la necesidad en la sociedad del deporte madre por excelencia.

“Veo una necesidad muy grande de los chicos de encontrarse y hacer actividad física, lo están pidiendo y tenemos la responsabilidad civil de ocuparnos. Está pasando que los chicos salen y se juntan, por lo que podríamos hacer algo más antes que criticarlos”, enfatizó Gartner. A lo que agregó: “Desde el atletismo podemos darles una actividad física segura y cuidada para que puedan sobrellevar esto de una mejor manera”.

Por su parte, sobre la conexión que mantiene con sus alumnos la profesora manifestó: “Estamos intentando trabajar de manera virtual, pero es muy difícil llegar a todos de esta manera. Les preguntamos todo el tiempo de sus situaciones y hasta hablamos más allá del atletismo, lo que es buenísimo y me da tranquilidad”.

Asimismo Gartner ve claramente la necesidad de los chicos de encontrarse. “Es muy difícil que lleven adelante solos las actividades. Se puede pensar que sin nuestra guía no lo pueden hacer, pero a su vez lo emocional nos tocó a todos. Hasta llegó un punto que mandar videos no me llenaba ni a mí y esto se transmite”, declaró.

En referencia a la posibilidad de poder entrenar atletismo bajo protocolos de seguridad, la entrenadora remarcó: “Es totalmente viable. No sólo que entrenamos al aire libre sino que la pista misma nos separa por andariveles hasta inclusive si se trabaja con implementos. De hecho a nivel nacional el atletismo es uno de los primeros deportes que está saliendo a entrenar”.