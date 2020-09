Alan Sánchez, del futsal al Nacional B

El futbolista barilochense Alan Sánchez se sumó a las filas de Guillermo Brown de Puerto Madryn, equipo que milita en el Nacional B, tras ser visto en un cuadrangular amistoso de verano llevado a cabo en Bariloche. “Esta posibilidad es algo que nunca imaginé, menos a esta edad y en medio de una pandemia. Todavía no caigo que soy jugador profesional”, manifestó en La Orsai Deportiva.

Tras el cuadrangular amistoso de verano, donde participaron Guillermo Brown, Acassuso, Estudiantes de Caseros y la selección de Lifuba (Liga de Fútbol de Bariloche), Sánchez se destacó y fue observado rápidamente por el club madrylense. “El torneo no lo iba a jugar porque estaba abocado al futsal y se me complicaba con los horarios del trabajo. Por suerte pude arreglar todo y tuve un buen torneo, a pesar de que no se nos dieron los resultados”, contó.

La curiosidad es que Alan jugó el certamen como lateral izquierdo, una posición que no conocía al venir del futsal jugando para Alborada y tener un campeonato para Arco Iris siendo parte de su ofensiva. “Por suerte me fue bien, le gusté al entrenador de Guillermo Brown y ese mismo fin de semana me fui a prueba con ellos hasta Puerto Madryn”, recordó el barilochense.

Hoy en Puerto Madryn, una de los hechos que más le sorprendió fue la intensidad del entrenamiento que están teniendo. “Muchas pasadas, pesas, pelota parada… No estaba muy acostumbrado a entrenar de esta manera”, detalló el ex Arco Iris y Alborada. En la parte técnica también está viviendo un gran cambio: “Me están enseñando a jugar de tres y a adaptarme a jugar en cancha de once”. Y pensando en su futuro en el club madrylense, declaró: “Lo que busco es pelear el puesto y poder debutar”.

Escuchá ahora la nota completa haciendo clic AQUÍ