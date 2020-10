¡Llegó el día! Vuelve el fútbol en El Bolsón

La pelota vuelve a girar en El Bolsón luego de seis meses de parate. Será con la apertura de las canchas de césped sintético y en la modalidad de metegol humano fútbol 5. “A medida que todo se vaya normalizando el fútbol también lo hará”, le manifestó en exclusiva a este medio uno de los propietarios de los establecimientos deportivos privados, Ronsar Bianco.

Y un día volvió el fútbol en El Bolsón. El retorno lógicamente no será como el de antes de la pandemia, pero el hecho de que se habiliten las canchas de césped sintético ya es un gran avance. “El proceso fue largo debido a que no quieren que se desarrollen deportes grupales donde haya contacto”, contó Bianco.

La modalidad será de metegol humano, es decir, cada jugador tendrá su rectángulo de juego y no podrá invadir el de un compañero o rival. “Apenas me enteré que existía esta modalidad hablé con comercio, le mostré la propuesta pero no nos dejaban”, informó el dueño de la cancha ubicada en Arrayanes. Tras más de cuatro meses de insistir, el esfuerzo dio sus frutos: “Ya nos dijeron que pintemos la cancha y estamos esperando el día. Creemos que el lunes arrancará todo”.

En cuanto al protocolo que deberán cumplir cada uno de los jugadores, Bianco detalló: “Tienen que ingresar al establecimiento con tapabocas hasta entrar a la cancha, los equipos ingresan por distintos lugares, cada jugador debe llevar su propia bebida y a la hora del juego cada uno tiene su rectángulo”. A esto añadió: “Debemos desinfectar tras cada turno los arcos y la pelota”.

Por último, Ronsar destacó la importancia que tendrá llevar una lista de jugadores que pasen por cada uno de los establecimientos deportivos: “El hecho de que podamos controlar la gente registrando quién juega y a qué hora lo hace ayudó para que podamos reabrir. En caso de que se de algún caso positivo de alguno que haya jugado, debemos entregar la lista de quienes participaron en esa hora”.

