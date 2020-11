Todo listo para la vuelta de Afuca

Parece estar todo dado para que Afuca vuelva al juego tanto en la rama masculina como en la femenina. “Estamos en la pelea para ver cuándo podemos arrancar con toda la cantidad de equipos que tenemos. Si todo va bien sería este sábado y sino la próxima semana”, enfatizó el presidente de la liga, José Almirón.

“Estamos trabajando con un reglamento muy estricto. Cada jugador va a tener que tener su propia botella de agua, el director técnico tendrá que manejar un botiquín y alcohol en gel para los integrantes del plantel, no van a poder compartir camisetas ni entre jugadores del mismo equipo y van a tener que tomarse la temperatura antes del partido. El equipo que no cumple no va a jugar el torneo”, detalló Almirón. A lo que añadió: “Tenemos que ver qué va a pasar con el tema del público”.

En referencia al sistema de torneo que se va a desarrollar, el presidente de Afuca declaró: “Estamos charlando dos alternativas. Si bien hay interés por un torneo largo, está prevaleciendo la idea de uno corto para que no conlleve muchos gastos y podamos desarrollarlo sin problemas”.

Hoy la División B masculina cuenta con 24 equipos y en la A son 20 a la espera de poder confirmar Lago Puelo. Sobre la rama femenina, Almirón explicó: “Estamos viendo si hacemos fútbol 11 o 7 porque la mayoría de los equipos han quedado desintegrados y la idea es que no se queden sin jugar”.

Por último, el máximo referente de liga le dedicó unas palabras a la gran expectativa que hay en torno al arranque del certamen en cada una de las divisiones y ramas: “Espero coronar de la mejor manera mi trabajo de ocho años en Afuca”. A lo que remató: “A veces cuesta mucho dejar lo que a uno le apasiona y sembró con mucho esfuerzo, pero siento que es el momento que continúen otros con el trabajo”.