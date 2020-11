La Asociación de Fútbol de Veteranos de la Comarca (Afuveco) vuelve el domingo a la actividad con un certamen renovado tanto en la categoría Senior como en Veteranos. El campeonato se disputará íntegramente en el Polideportivo de El Bolsón. En Veteranos, serán cinco equipos y jugarán ida y vuelta todos contra todos para determinar el campeón; mientras que en Senior, son tres zonas de cuatro equipos, clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros para armar los cruces de cuartos de final. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION – DOMINGO

9hs Valle Nuevo vs San José (Senior)

10.15hs MH vs Unión del Sur (Veteranos)

11.30hs Trapito vs La Barra (Veteranos)

12.45hs El Refugio vs MH (Senior)

14hs Feria Regional vs El Rejunte (Senior)

15.15hs La Barra vs Unión Viejo (Senior)

16.30hs Estudiantes vs Trapito (Senior)

17.45hs Andina Muebles vs El Manso (Senior)

VETERANOS

MH

Unión del Sur

Trapito

La Barra

El Refugio

GRUPOS SENIOR

Zona A:

Estudiantes

Trapito

Feria Regional

El Rejunte

Zona B:

La Barra

Unión Viejo

Valle Nuevo

San José

Zona C:

El Refugio

MH

Andina Muebles

El Manso