Gabriela Campo viaja a Dubai por un sueño

La artista marcial mixta Gabriela Campo estará luchando el próximo viernes ante la francesa Manon Fiorot en la velada UAE Warriors 14 a llevarse a cabo en Dubai. “Voy a dar todo dentro del octagonal y trataré de dejar a Rio Negro en lo más alto”, manifestó la rionegrina en el programa radial La Orsai Deportiva.

Un gran sueño estará cumpliendo Campo el próximo viernes desde las 17 cuando se suba al octogonal para enfrentar a la francesa Manon Fiorot por el cinturón de peso Mosca (57 kilos). “Me contactaron de La Plata para que haga una pelea internacional porque ellos en su equipo no contaban con ninguna chica”, contó. El llamado llegó por parte de Fernando “Pitbull” Martínez, ex peleador de bellator, y Martin Giralda, el entrenador del equipo.

Tras la cuarentena mundial, la rionegrina tenía todo acordado para luchar en Uruguay, se le canceló y pospusieron la pelea para mediados de diciembre en Brasil por cierre de fronteras. “Dos días después me ofrecieron pelear en Dubai y no lo dudé. Todavía no caigo que vaya a viajar tan lejos”, expresó. Hoy se encuentra entrenando en la Academia Invictus en La Plata.

En referencia al evento que le espera, la luchadora barilochense declaró: “Al estar tan lejos uno no tiene la noción de la magnitud, pero investigando te das cuenta que es muy grande y estas oportunidades no se pueden desaprovechar”. A tal punto que la organización difundió en sus redes la posibilidad para los luchadores de poder ingresar a la UFC en caso de un buen resultado. “Si me va bien hay posibilidades en un futuro de firmar contrato”, añadió.

Frente tendrá a la francesa Manon Fiorot. “Ella es karateca, zurda, tiene una patada lateral fuerte, llavea bastante y va al piso. Me gusta ir al suelo, pero me estuve preparando mucho en boxeo con el “Perca” Inalef” y he mejorado bastante”, detalló Campo. A lo que agregó: “Me dijeron que va a esperar que la lleve al piso, por lo que la idea es hacer una pelea de pie a corta distancia para evitar sus patadas y en el momento oportuno de un cruce tengo que tratar de llevarla al suelo”.

