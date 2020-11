Todo listo, ¡vuelve Afuca!

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón pone primera este fin de semana con el arranque de un nuevo certamen. Estará dividido en dos divisiones conformadas por 20 equipos en la A y 24 en la B. La máxima categoría está conformada por dos zonas y clasificarán los 4 primeros; mientras que en la B son tres grupos y pasarán los dos primeros y los dos mejores terceros. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION – SABADO

Cancha polideportivo El Bolsón:

13hs Guaraníes vs Pura Química

15hs La Banda vs Colo Colo

17hs Costa del Azul vs Palo Santo

19hs Deportivo Mallín vs Martin Güemes

Cancha Unión del Sur:

13hs Los Nogales B vs La Pampita

15hs Patagonia vs Independiente

17hs El mirador vs Juventud B

19hs Dorados FC vs Ni Dos Pesos

Cancha Deportivo Mandiyú:

13hs Pinocho vs La Aldea

15hs Pagano FC vs San José

17hs Los Pibes vs South Team

19hs Talleres vs La Barra

PROGRAMACION – DOMINGO

Cancha Deportivo Mandiyú:

13.30hs Deportivo Mandiyú vs Juventud Unida

15.30hs El Sauzal vs Pura Murra

17.30hs Los Nogales vs Atlas

Cancha Loma del Medio:

12.45hs Racing vs San Martin

14.45hs Deportivo Cali vs Pampa Mallín

16.45hs El Granate vs Quilmes

18.45hs Arrayanes vs Los Andes

Cancha Unión del Sur:

13.30hs Unión del Sur vs Atlético Santa Fe

15.30hs Quemquemtreu vs Deportivo El Manso

17.30hs Usina FC vs Costanera

DIVISION A

Zona 1:

Costanera

Usina FC

Atlético Santa Fe

Unión del Sur

Deportivo Mandiyú

Juventud Unida

Los Nogales

Atlas

Racing

San Martin

Zona 2:

Los Andes

Arrayanes

Quemquemtreu

Deportivo El Manso

El Granate

Quilmes

Deportivo Cali

Pampa Mallín

Deportivo El Sauzal

Pura Murra

DIVISION B

Zona 1:

Los Nogales B

La Pampita

Guaraníes

Pura Química

Patagonia

Independiente

La Banda

Colo Colo

Zona 2:

El mirador

Juventud B

Deportivo Mallín

Martin Güemes

Pagano FC

San José

Costa del Azul

Palo Santo

Zona 3:

Los Pibes

South Team

Dorados FC

Ni Dos Pesos

Talleres

La Barra

La Aldea

Pinocho