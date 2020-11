Afuveco juega la 2da fecha en dos sedes

La Asociación de Fútbol de Veteranos de la Comarca (Afuveco) jugará el domingo la segunda fecha tanto de la categoría Senior como en Veteranos. En esta oportunidad se disputará en las canchas de Emeta de Mallín Ahogado y el Polideportivo de la ciudad. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION

Cancha Emeta Mallín Ahogado:

11hs La Barra vs Unión del Sur (Veteranos)

13hs Unión Viejo vs San José (Senior)

15hs El Refugio vs Trapito (Veteranos)

17hs Estudiantes vs Feria Regional (Senior)

Cancha Polideportivo El Bolsón:

11hs El Refugio vs Andina Muebles (Senior)

13hs Trapito vs El Rejunte (Senior)

15hs MH vs El Manso (Senior)

17hs La Barra vs Valle Nuevo (Senior)

POSICIONES – VETERANOS

1° Unión del Sur 3pts

2° Trapito 3pts

3° MH 0pto

4° La Barra 0pto

5° El Refugio

POSICIONES – SENIOR

Zona A:

1° Estudiantes 3pts

2° El Rejunte 3pts

3° Trapito 0pto

4° Feria Regional 0pto

Zona B:

1° Unión Viejo 3pts

2° San José 3pts

3° La Barra 0to

4° Valle Nuevo 0to

Zona C:

1° Andina Muebles 3pts

2° El Refugio 3pts

3° MH 0pto

4° El Manso 0to