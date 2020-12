Arrancan los 4tos en Senior

La Asociación de Fútbol de Veteranos de la Comarca (Afuveco) jugará el domingo los cuartos de final de la categoría Senior en el Polideportivo de El Bolsón. Mientras que los Veteranos, el martes disputaron la anteúltima fecha y este fin de semana quedarán libres. Esta es la programación completa y posiciones:

RESULTADOS MARTES

El Refugio 3 MH 2

Trapito 2 Unión del Sur 2

PROGRAMACION – DOMINGO

4tos de final Senior – Polideportivo El Bolsón:

11hs San José vs El Refugio

13hs Unión Viejo vs Estudiantes

15hs Feria Regional vs Andina Muebles

17hs El Rejunte vs La Barra

POSICIONES – VETERANOS

1° El Refugio 9pts

2° Unión del Sur 7pts

3° Trapito 7pts

4° MH 0pto

5° La Barra 0pto