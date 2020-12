Todo listo para la 4ta fecha de Afuca

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tendrá su cuarta fecha este fin de semana en ambas divisiones con encuentros en diversas las canchas bolsonesas de Unión del Sur, Luján y Polideportivo. El Granate será quien quede libre en la Zona 2 de la División A. (Foto: Brenda Gallardo) Esta es la programación completa:

PROGRAMACION

SABADO – DIVISION B

Cancha Unión del Sur:

15.30hs Pinocho vs Talleres

15.15hs Colo Colo vs Patagonia

17hs Costa del Azul vs Juventud B

18.45hs La Banda vs La Pampita

Cancha Polideportivo El Bolsón:

13.30hs San José vs Deportivo Mallín

15.15hs Independiente vs Guaraníes

17hs Pura Química vs Los Nogales B

18.45hs Martin Güemes vs El mirador

Cancha Luján:

13.30hs La Aldea vs South Team

15.15hs Palo Santo vs Pagano FC

17hs La Barra vs Dorados FC

18.45hs Los Pibes vs Ni Dos Pesos

DOMINGO – DIVISION A

Cancha Unión del Sur:

14hs Atlas vs Costanera

16hs Juventud Unida vs Unión del Sur

18hs Racing vs Atlético Santa Fe

Cancha Luján:

14hs Los Nogales vs Usina FC

16hs Deportivo Cali vs Los Andes

18hs Quilmes vs Deportivo El Manso

Cancha Loma del Medio:

14hs Pura Murra vs Deportivo Mandiyú

16hs Aston Virra vs Quemquemtreu

18hs Arrayanes vs Pampa de Mallín

POSICIONES

DIVISION A

Zona 1:

1° Unión del Sur 7pts

2° Racing 7pts

3° Pura Murra 6pts

4° Usina FC 5pts

5° Atlas 4pts

6° Atlético Santa Fe 4pts

7° Costanera 2pts

8° Deportivo Mandiyú 2pts

9° Juventud Unida 2pts

10° Los Nogales 0pto

Zona 2:

1° Quemquemtreu 7pts

2° El Granate 6pts

3° Aston Virra 4pts

4° Pampa de Mallín 4pts

5° Deportivo Cali 4pts

6° Arrayanes 3pts

7° Los Andes 3pts

8° Deportivo El Manso 1pto

9° Quilmes 1pto

DIVISION B

Zona 1:

1° Pura Química 9pts

2° Patagonia 5pts

3° Los Nogales B 5pts

4° La Banda 4pts

5° Colo Colo 3pts

6° La Pampita 3pts

7° Guaraníes 2pts

8° Independiente 0pto

Zona 2:

1° Palo Santo 9pts

2° Juventud B 7pts

3° Pagano FC 6pts

4° Martin Güemes 6pts

5° Costa del Azul 6pts

6° El Mirador 1pto

7° San José 0pto

8° Deportivo Mallín 0pto

Zona 3:

1° Pinocho 9pts

2° Dorados FC 7pts

3° South Team 6pts

4° Talleres 4pts

5° La Aldea 4pts

6° La Barra 3pts

7° Ni Dos Pesos 1pto

8° Los Pibes 0pto