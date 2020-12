Afuveco busca los finalistas en Senior

La Asociación de Fútbol de Veteranos de la Comarca (Afuveco) jugará el domingo las semifinales de la categoría Senior y comienza a cerrar el certamen de Senior en el Estadio Municipal de El Bolsón. Todo se definirá el domingo 27 con el partido definitorio en ambas categorías. Esta es la programación completa y posiciones:

PROGRAMACION – DOMINGO

11hs La Barra vs MH (Veteranos)

13hs Estudiantes vs El Rejunte (Semifinal Senior)

15hs Andina Muebles vs El Refugio (Semifinal Senior)

POSICIONES – VETERANOS

1° El Refugio 9pts

2° Unión del Sur 7pts

3° Trapito 7pts

4° MH 0pto

5° La Barra 0pto