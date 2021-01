El 2021 se abre con Afuca

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón arranca el 2021 a puro fútbol con el desarrollo este domingo de la sexta fecha en ambas divisiones con encuentros en cinco canchas de El Bolsón. Deportivo Cali será quien quede libre en la Zona 2 de la División A. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION

Cancha Unión del Sur:

13hs Ni Dos Pesos vs Pinocho FC (División B)

15hs Independiente vs La Pampita (División B)

17hs Los Andes vs Quemquemtreu (División A)

19hs Unión del Sur vs Deportivo Mandiyú (División A)

Cancha Luján:

13hs Martín Güemes vs Palo Santo (División B)

15hs Los Nogales B vs La Banda (División B)

17hs Juventud Unida vs Los Nogales (División A)

19hs La Barra vs South Team (División B)

Cancha Loma del Medio:

13hs Los Pibes vs La Aldea (División B)

15hs Dorados FC vs Talleres (División B)

17hs Atlas vs Pura Murra (División A)

19hs Arrayanes vs Aston Virra (División A)

Cancha Polideportivo El Bolsón:

13hs Guaraníes vs Patagonia (División B)

15hs Deportivo Mallín vs Pagano FC (División B)

17hs Racing vs Usina FC (División A)

19hs Quilmes vs Pampa de Mallín (División A)

Cancha Deportivo Mandiyú:

13hs Pura Química vs Colo Colo (División B)

15hs Costanera vs Atlético Santa Fe (División A)

17hs El mirador vs Costa del Azul (División B)

19hs El Manso vs El Granate (División A)

POSICIONES

DIVISION A

Zona 1:

1° Pura Murra 12pts

2° Racing 10pts

3° Unión del Sur 10pts

4° Atlas 8pts

5° Juventud Unida 8pts

6° Usina FC 6pts

7° Atlético Santa Fe 4pts

8° Deportivo Mandiyú 3pts

9° Costanera 2pts

10° Los Nogales 1pto

Zona 2:

1° Quemquemtreu 11pts

2° Deportivo Cali 7pts

3° Pampa de Mallín 7pts

4° Deportivo El Manso 7pts

5° El Granate 6pts

6° Arrayanes 6pts

7° Los Andes 6pts

8° Aston Virra 5pts

9° Quilmes 1pto

DIVISION B

Zona 1:

1° Pura Química 15pts

2° Patagonia 8pts

3° La Banda 8pts

4° Guaraníes 8pts

5° La Pampita 7pts

6° Los Nogales B 5pts

7° Colo Colo 3pts

8° Independiente 0pto

Zona 2:

1° Juventud B 11pts

2° Martin Güemes 10pts

3° Palo Santo 10pts

4° Pagano FC 8pts

5° Costa del Azul 7pts

6° Deportivo Mallín 3pts

7° El Mirador 4ptS

8° San José 0pto

Zona 3:

1° Pinocho 13pts

2° Dorados FC 13pts

3° La Aldea 10pts

4° South Team 7pts

5° Ni Dos Pesos 6pts

6° Talleres 4pts

7° La Barra 3pts

8° Los Pibes 0pto