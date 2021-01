La B de Afuca ya tiene sus semifinalistas

Pura Química, Pinocho FC, La Aldea y Guaraníes ganaron el domingo sus respectivos partidos y se metieron en las semifinales de la División B del torneo fútbol independiente de Afuca de El Bolsón. Por su parte, en la División A, Pura Murra y Pampa de Mallín son los primeros clasificados a cuartos.

Pasó un fin de semana a puro fútbol comarcal y de importantes definiciones. En la División A se disputaron la 7ma y 8va fecha de la fase de grupos destacándose la clasificación a una fecha del final de Pura Murra y Pampa de Mallín. Por su parte, Racing puede lograr lo mismo este miércoles si gana su partido pendiente frente a Los Nogales B. Estos fueron los resultados y posiciones:

RESULTADOS DIVISION A

Zona 1:

Usina FC 2 Atlas 2

Juventud Unida 3 Racing 0

Pura Murra 3 Unión del Sur 0

Los Nogales 3 Costanera 0

Atlético Santa Fe 3 Deportivo Mandiyú 1

Juventud Unida 2 Usina FC 0

Atlas 3 Unión del Sur 2

Racing 3 Costanera 0

Los Nogales 2 Deportivo Mandiyú 2

Atlético Santa Fe 3 Pura Murra 1

Zona 2:

Deportivo Cali 2 Arrayanes 0

Aston Virra 3 Quilmes 1

Pampa de Mallín 5 Los Andes 1

El Granate 1 Quemquemtreu 0

Arrayanes 6 Quilmes 0

Los Andes 1 Aston Virra 0

Pampa de Mallín 4 El Granate 1

Deportivo Cali 1 Deportivo El Manso 1

RESULTADOS DIVISION B

Última fecha:

Los Nogales B 6 Independiente 1

La Pampita 2 Pura Química 1

Guaraníes 3 Colo Colo 0

Patagonia 4 La Banda 3

Juventud B 1 Martin Güemes 0

Palo Santo 3 Deportivo Mallín 0

Pagano FC 3 Costa del Azul 1

Pinocho FC 3 Dorados FC 1

La Andea 1 Talleres 0

La Barra 3 Los Pibes 0

4tos de Final:

Pura Química 4 Dorados FC 0

Pinocho FC 6 Palo Santo 0

La Aldea 1 (4) Pagano FC 1 (2)

Guaraníes 1 (5) Juventud B 1 (4)

POSICIONES DIVISION A

Zona 1:

1° Pura Murra 16pts (10)

2° Atlas 15pts (6)

3° Juventud Unida 14pts (6)

4° Atlético Santa Fe 13pts (7)

5° Racing 13pts (1)

6° Unión del Sur 11pts (-1)

7° Usina FC 10pts (0)

8° Los Nogales 6pts (-2)

9° Deportivo Mandiyú 5pts (-7)

10° Costanera 2pts (-20)

Zona 2:

1° Pampa de Mallín 13pts (6)

2° Arrayanes 12pts (3)

3° Los Andes 12pts (1)

4° Quemquemtreu 11pts (9)

5° Deportivo Cali 11pts (2)

6° El Granate 10pts (2)

7° Deportivo El Manso 9pts (-4)

8° Aston Virra 8pts (-1)

9° Quilmes 4pts (-15)

ULTIMA FECHA

Zona 1:

Los Nogales vs Pura Murra

Atlético Santa Fe vs Atlas

Unión del Sur vs Usina FC

Deportivo Mandiyú vs Racing

Costanera vs Juventud Unida

Zona 2:

Arrayanes vs Deportivo El Manso

Los Andes vs Quilmes

Quemquemtreu vs Deportivo Cali

El Granate vs Aston Virra