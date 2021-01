Afuca define el campeón de la B

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tendrá el fin de semana una doble jornada de definiciones. La División B disputará semifinales el sábado y la gran final el domingo; mientras que la A jugará la última fecha de la fase de grupos y los cruces de cuartos de final el domingo desde las 12 en el Polideportivo de la ciudad. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION SABADO

Cancha Luján:

14hs Pura Química vs Guaraníes (Semifinal B)

15.45hs Pinocho FC vs La Aldea (Semifinal B)

17.30hs Los Nogales vs Pura Murra

Cancha Loma del Medio:

14.30hs Deportivo Mandiyú vs Racing

16.15hs Arrayanes vs Deportivo El Manso

18hs Los Andes vs Quilmes

Cancha Polideportivo El Bolsón:

14.30hs El Granate vs Aston Virra

16.15hs Deportivo Cali vs Quemquemtreu

18hs Atlético Santa Fe vs Atlas

PROGRAMACION DOMINGO

Cancha Estadio Municipal El Bolsón:

14hs 3er puesto División B

16hs Final División B

POSICIONES DIVISION A

Zona 1:

1° Pura Murra 16pts (10)

2° Racing 16pts (5)

3° Atlas 15pts (6)

4° Juventud Unida 14pts (6)

5° Atlético Santa Fe 13pts (7)

6° Unión del Sur 11pts (-1)

7° Usina FC 10pts (0)

8° Los Nogales 6pts (-6)

9° Deportivo Mandiyú 5pts (-7)

10° Costanera 2pts (-20)

Zona 2:

1° Pampa de Mallín 13pts (6)

2° Arrayanes 12pts (3)

3° Los Andes 12pts (1)

4° Quemquemtreu 11pts (9)

5° Deportivo Cali 11pts (2)

6° El Granate 10pts (2)

7° Deportivo El Manso 9pts (-4)

8° Aston Virra 8pts (-1)

9° Quilmes 4pts (-15)