Tres comarcales escaparon victoriosos de la Isla Huemul

Los comarcales Sergio Juárez, Mercedes Macazaga y Cinthya Cuello completaron el domingo una nueva edición del triatlón “Escape de la Isla Huemul” organizada por el club Pehuenes de Bariloche. La gran nota la dieron las chicas metiéndose en el podio de sus respectivas categorías.

Las inclemencias mundiales por la pandemia no impidieron que el tradicional triatlón “Escape de la Isla Huemul” se llevase a cabo en la ciudad de Bariloche con la presencia de más de 170 atletas de todo el país. El mismo contó con un recorrido de 1500 metros de aguas abiertas en un circuito costero boyado (reemplazó al clásico cruce desde la Isla Huemul), 40 kilómetros de ciclismo por el cerro Catedral y otros 10 de pedestrismo hasta Virgen de las Nieves.

En este marco, fueron tres los comarcales que se hicieron presentes con muy buenas actuaciones. En la rama masculina, Sergio Juárez finalizó 9no en su categoría 40 a 44 años y 32do en la general con un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 10 segundos. Mientras que entre las chicas, Mercedes Macazaga tuvo un debut soñado en triatlones al subirse al podio en la categoría 31 a 40 años y ser cuarta en la general (3:02:53). También tuvo una destacada actuación la hoyense Cinthya Cuello al terminar segunda en su divisional 41 a 50 años y quinta entre todas las chicas (3:04:41).

Quien contó su experiencia tras competencia fue Juárez: “El agua estuvo muy fría, pero sin olas, así como también el sol complicó para ir viendo las bollas durante el recorrido; en la parte de ciclismo hubo que subir dos veces el Catedral, pero ya sin frío; mientras que los 10 kilómetros de trote tuvieron bastante desnivel”.

También habló Macazaga, quien en su debut en triatlones declaró: “Me sentí muy bien en todo momento, disfruté de la carrera. Me sorprendí cómo estuve en el agua, en la bici lo di todo y la parte a pie fue la que más me costó, pero porque venía cansada de las otras dos pruebas”. A esto enfatizó: “Uno se pone sus propios límites y se pueden vencer y tener nuevos desafíos en cualquier etapa de la vida”.

“Desde chica siempre me gustaron las pruebas combinadas, las miraba por la televisión, pero al no saber nadar era un impedimento por participar de una. Hace poco aprendí a hacer kite surf y gracias a eso me animé a aprender a nadar para competencia en aguas abiertas. Durante la pandemia me armé la pelopincho, me grababa y le mandaba los videos a quienes sabían para que me corrijan. Luego fui al lago y me costó mucho llegar a hacer los 1500 metros”, contó Mercedes.

RESULTADOS

Individual Masculino:

1° Emmanuel Lodice (Longchamps)

2° Santiago Paz

3° Matías Zani

32° Sergio Juárez (El Bolsón)

Individual Femenina:

1° Alejandra Dupré (San Martín de Los Andes)

2° Carla Agostini

3° María Alejandra Bustingorry

4° Mercedes Macazaga (El Bolsón)

5° Cinthya Cuello (El Hoyo)

Equipo Masculino:

1° Limay Team (Plottier) 2:15:55

Equipo Mixto:

1° Ultra Saga Team 2:56:56